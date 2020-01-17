"Образец открытости и порядочности": Гончарук рассказал, что думает о Зеленском

По словам премьера, он пришел на должность выполнять программу президента

Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук, который написал заявление об отставке, заявил, что президент Владимир Зеленский имеет полное право оценивать эффективность каждого члена его команды. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Он – человек, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие. И он имеет полное право оценивать эффективность каждого члена своей команды, которая меняет страну", – говорится в сообщении.

Он добавил, что представление, о том, что он и его команда не уважают президента, ложное.

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"Я пришел на должность – выполнять программу Президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности", – отметил Гончарук.

Мы уже писали, что отставка Алексея Гончарука стала полной неожиданностью для народных депутатов из фракции "Слуга народа".

Напомним, ранее была опубликована запись разговора, на которой якобы Гончарук обсуждает с министрами и представителями НБУ экономическую стратегию правительства, курс валют и тому подобное. В ходе беседы голос человека, похожего на премьера, называет себя "полным профаном в экономике".

Алексей Гончарук уже прокомментировал публикацию этой записи и рассказал, в каком случае его можно будет назвать профаном.

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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