Образование подорожает: какие новшества готовят для контрактников

Изменения для обучающихся на контракте могут вступить в силу с 2020 года

Фото: Анастасия Искрицкая

Образование подорожает: какие новшества готовят для контрактников Виталий Андроник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/e23/2ce/5c3e232ce24ca.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/e23/2ce/5c3e232ce24ca.jpg 2019-03-07T07:39:00+02:00 Украина Изменения для обучающихся на контракте могут вступить в силу с 2020 года

Обучение на платной основе может подорожать. Контрактники в государственных вузах платят меньше, чем государство за обучение бюджетников. Чтобы уравнять стоимость Министерство образования хочет установить минимальную стоимость обучения на 34-х специальностях. Такой проект ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как может поменяться стоимость обучения для контрактников и на каких специальностях, разбирался сайт "Сегодня".

Вузы занижают стоимость обучения

Учить студента-бюджетника дороже, чем контрактника, даже если студенты учатся в одной группе. Так сложилось из-за того, что университет показывает государству и контрактнику две разные цифры. Например, за год обучения одного бюджетника вуз берет из государственного бюджета 30 тыс. грн, а с контрактника – 15 тыс.



Фото: А. Бойко

Учебные заведения делают так, чтобы переложить часть своих расходов на госбюджет и чтобы привлечь больше контрактников. Поэтому получается, что государство просто переплачивает, а контрактники не доплачивают.

"Средняя стоимость контрактного обучения примерно в два раза ниже, чем бюджетные расходы на студента. Поэтому у Минфина и многих граждан возникает вопрос: если стоимости контрактного обучения достаточно для обеспечения качества, то почему государство должно платить больше? Во-вторых, бюджетные расходы на высшее образование в расчете на студента в Украине значительно ниже, чем в других странах Европы. Даже по сравнению с ближайшими соседями, такими как Польша, Венгрия, Чехия, страны Прибалтики, мы в 3 – 5 раз меньше. Длительное недофинансирование высшего образования является одной из основных причин проблем с ее качеством. Установление индикативной себестоимости должно способствовать частичному решению этих проблем", – говорит Владимир Бахрушин, член Национальной команды экспертов по реформированию высшего образования.

Индикативная стоимость – это минимальная цена за год обучения, которую хочет ввести Министерство образования.

Цены поменяются на 34 специальности

Минобразования отобрало 34 специальности, на которые будет установлена минимальная цена. С 2020 года стоимость обучения на контракте не должна быть ниже 60% расходов на обучение бюджетника, в 2021 – 70%, и в 2022 – 80%. То есть, университетам хотят дать год для того, чтобы адаптироваться, уменьшить или довести до нормального уровня стоимость гособучения, или же они будут вынуждены поднимать цены на контракт в 2020 году. А минимальная цена будет рассчитываться от средней себестоимости обучения за предыдущий год. Причем средняя цена будет рассчитываться по вузу, а не по специальности.



Фото: А. Бойко

"Индикативная стоимость нужна, но не совсем в таком виде", – отмечает Владимир Бахрушин. Пока что проект МОН находится на обсуждении и его могут изменить.

По словам эксперта, неточности начинаются с самого определения индикативной стоимости. Сам термин впервые появился в законе о государственном бюджете на 2019 год, и его можно понимать так, что в пределах специальности ни у кого не может быть цена меньшая, чем этот показатель.

"В проекте Минобразования немного по-другому. Там цена (определяется – Ред.) в пределах каждого университета через средние расходы за предыдущий год. И поэтому она получается не привязанной к специальности, а привязанной к университету. Я думаю, это будет предметом обсуждения и проект будет изменен. По формулировке в поданном проекте индикативная стоимость касается только университетов, которые получают государственное финансирование. Частные вузы сюда не входят и, возможно, некоторые государственные тоже не попадут. Это тоже часть для обсуждений, многие эксперты говорят о том, что если частные вузы смогут устанавливать любую оплату, то нет смысла в таком показателе. Но правительство не имеет полномочий влиять на ценообразование в частных вузах", – добавляет Владимир Бахрушин.

Пока в перечень МОН входит 34 специальности, на которых будет применяться индикативная стоимость. Это: аудиовизуальное искусство и производство, дизайн, менеджмент социокультурной деятельности, филология (все специализации, кроме украинского языка и литературы, крымскотатарского языка и литературы, классических языков и литератур, фольклористики), экономика, политология, психология, социология, журналистика, учет и налогообложение, финансы , банковское дело и страхование, менеджмент, маркетинг, предпринимательство, торговля и биржевая деятельность, право, архитектура и градостроительство, геодезия и землеустройство, ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза, стоматология, медицина, медсестринство, технологии медицинской диагностики и лечения, медицинская психология, фармация, промышленная фармация, физическая терапия, эрготерапия, педиатрия, общественное здоровье, гостинично-ресторанное дело, туризм, общественное управление и администрирование, публичное управление и администрирование, международные отношения, международные экономические отношения, международное право.

Образование будет не по карману

Стоимость обучения давно пора выровнять, считает директор программы "Образование" Украинского института будущего Сергей Бабак. Но это сильно ударит по госуниверситетам, которые демпингуют платное обучение.

"Есть риск, что часть студентов не смогут позволить себе такое дорогое обучение. Если для больших городов это не так критично, то на небольшие региональные институты это может плохо повлиять. Поэтому может появиться серьезный конкурс на бюджетные места и недобор на контрактные", – считает Бабак.

Еще один риск связан с частными вузами. В проекте постановления нет ни слова о частных вузах. С одной стороны, это хорошо, потому что никто не должен диктовать минимальные цены субъектам хозяйствования. А с другой, частные вузы, не поднимая цены или не так значительно повышая их, могут перетянуть к себе контрактников.



Фото: Ю. Кузнецов

Другая проблема связана с подсчетом себестоимости обучения. Рассчитать ее практически невозможно, отмечает Сергей Бабак. Например, подготовка медика дороже, чем экономиста, который практически полностью имеет теоретическую подготовку и не требует лабораторий, микроскопов и так далее. Как планово-финансовые отделы вузов будут считать стоимость обучения – непонятно.

"Ведь до сих пор стоимость обучения в государственных вузах должна была равняться величине расходов (государственные вузы не являются прибыльными). При значительных изменениях стоимости придется выдумывать разные схемы. Такое ручное регулирование не является хорошим шагом. Лучше было бы разработать адекватные рекомендации по расчету стоимости обучения, протестировать на пилотных проектах, а затем после запуска основной системы, запустить также эффективную систему контроля и санкций ", – говорит Руслан Костюкевич, к.э.н., доцент кафедры менеджмента Национального университета водного хозяйства и природопользования.

Но основная проблема не решается. А это проблема с государственным заказом. 30% тех, кто учится на бюджете, получают специальность, связанную с экономикой или правом, добавляет Сергей Бабак. При этом педагогов, инженеров меньше, чем по 10%.

"Мы вообще перестали понимать суть государственного заказа. Думаю, что нам не нужен каждый третий экономист. Государственный заказ должен идти на тех, специалистов, которые нужны государству, а это педагоги, инженеры", -говорит эксперт.

Отметим, как сообщалось ранее, Министерство образования и науки Украины расширило список специальностей с минимальным проходным баллом и изменило даты вступительной кампании в 2019 году.

Напомним, почти год назад, в апреле 2018-го в Украине отменили термин "высшее учебное заведение" в официальных документах.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как Минобразования готовит проект об индивидуальных формах обучения.

Также мы рассказывали о так называемых гаперах – абитуриентах, которые устраивают длительный "перерыв" перед поступлением в вуз.

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АВТОР: Виталий Андроник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.