Образование уходит в онлайн: эксперты рассказали, заменит ли учителей искусственный интеллект

Сейчас очень мало компаний с проектами, которые зарабатывают на искусственном интеллекте

В профиле британского правительства в соцсети появилось порно Фото: Headway / Unsplash

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Образование переживает изменения. Многие западные университеты уже запустили магистерские программы, которые можно пройти онлайн. Как с этим обстоят дела в Украине – говорится в авторской статье на сайте "Сегодня"

"Когда мы говорим о профессиональных навыках, то онлайн-курсы будут не заменять университеты, но конкурировать с ними, даже с топовыми вузами", -говорит Иван Примаченко, сооснователь образовательной платформы Prometheus.

Онлайн-курсы не стоят на месте. Просто видеолекции постепенно будут уходить в прошлое, считает Примаченко. Будет больше интерактива, больше адаптивности, когда платформа определяет, что человек уже знает, а что нет, а затем адаптирует контент под него.

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"В онлайн-курсах будет больше использоваться информация, которую генерируют пользователи, чтобы улучшить курс. Если сейчас курсы преимущественно массовые, то все больше они будут ориентированными под конкретные образовательные потребности", – рассказывает Примаченко.

Несмотря на оптимизм относительно роли искусственного интеллекта в образовании, он вряд ли заменить учителей. Более того, сейчас очень мало компаний с проектами, которые зарабатывают на искусственном интеллекте.

"Искусственный интеллект не сможет полностью заменить человека. Он не может сопереживать. Если определенные знания можно получить автоматизовано, то все равно останется слой знаний, где нужен личный контакт, эмоции", – замечает Наталья Никольская, экс-заместитель министра экономического развития и торговли.

Ранее сообщалось, что Украина получила результаты теста качества образования , таким образом стало известно, в чем мы уступаем Западу

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Университета больше не достаточно: как нужно учиться".

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