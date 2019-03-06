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Образование в США: почему стоит выбрать колледж, а не университет

PR
Сегодня, 11:08

И колледжи, и университеты могут похвастаться высоким уровнем преподавания

Фото: pixabay
Фото: pixabay.
Образование в США: почему стоит выбрать колледж, а не университет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e7e/a12/5c7e7ea1291e6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e7e/a12/5c7e7ea1291e6.jpg Украина И колледжи, и университеты могут похвастаться высоким уровнем преподавания

Американская система образования привлекает абитуриентов со всего мира. В США едут за средним и высшим образованием из-за высокого качества обучения и признания американского диплома компаниями-работодателями международного уровня.

Колледж или университет – в чем разница?

Основные отличия между университетом и колледжем заключаются в размере учебного заведения, выборе специализаций и стоимости обучения.

Университет в США – это крупное учреждение, где предлагаются образовательные программы всех ступеней – бакалавриат, магистратура и докторантура. Университеты готовят квалифицированные кадры по всем специальностям в разных областях. Делятся вузы на частные и государственные. Обучение в частных значительно дороже. Однако для иностранных абитуриентов и в государственном вузе цена за обучение будет выше, впрочем, как и конкурс при поступлении.

Колледжи в Штатах преимущественно частные, имеют конкретное направление (к примеру, техническое или гуманитарное) и рассчитаны на небольшое количество студентов. Из колледжа студент может выпуститься ассоциатом (после 2 лет обучения) или бакалавром (после 4 лет обучения ). Двухгодичное обучение предлагают так называемые коммьюнити-колледжи. Выпускник такого колледжа получает среднее специальное образование и может устроиться на работу в сфере обслуживания (младший персонал). Он также может продолжить обучение, поступив сразу на 3-й курс университета или четырехгодичного колледжа с целью получения степени бакалавра.

Что общего?

И колледжи, и университеты могут похвастаться высоким уровнем преподавания. Система обучения сама по себе довольно схожая и предполагает обязательное выполнение определенных заданий, в том числе и домашних.

Особой популярностью в США пользуются письменные сочинения – эссе. Их часто требуют от студентов на разных этапах учебного процесса, независимо от курса и специальности. Но насыщенную студенческую жизнь также никто не отменял! Студенты, которые принимают активное участие в общественной деятельности, культурных и спортивных мероприятиях или просто наслаждаются внеучебным процессом, не всегда располагают временем для подобных письменных заданий. Им на помощь приходят различные онлайн-ресурсы, такие как essaywriter.org, где можно заказать написание эссе любой сложности.

Почему все-таки колледж

Даже если основная цель – это стать студентом престижного американского университета, будет рациональнее сначала поступить в коммьюнити-колледж, а уже из него перевестись в университет.

Во-первых, два года в колледже с последующим переходом на третий курс университета позволяют сэкономить кругленькую сумму. К такому решению очень часто приходят и сами американцы, не готовые выкидывать лишние деньги. Ведь, если средняя стоимость обучения в государственных университетах США начинается от $10000 в год, то цена за год обучения в колледже стартует примерно от $3000.

Во-вторых, не нужно сдавать вступительные экзамены или предъявлять результаты тестирования SAT или ACT. Требования к знанию английского языка для иностранных студентов также значительно ниже. Все это дает абитуриенту возможность успешного старта и открывает перспективы в будущее!

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Тег образование, США, университет, колледж, эссе

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