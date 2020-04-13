Образовательный сериал Фонда Рината Ахметова и Минцифры помогает педагогам продолжать обучение

Перед мониторами домашних компьютеров, а не в школьном классе уже почти месяц учатся десятки тысяч школьников по всей стране. Из-за общенационального карантина перестраиваться на другой режим и получать новые знания пришлось не только школьникам, но и преподавателям. "Сегодня" узнавали, с какими проблемами они столкнулись и как искали выход в непростой ситуации.

"Доброе утро, мой любимый 9-Б. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чате, кто сегодня появился на урок", – говорит учительница Елена Гуменюк своим ученикам.

Так уже несколько недель подряд начинается урок украинского для старшеклассников одного из столичных лицеев. Вместо классной доски и мела – монитор компьютера и клавиатура.

"Мне тоже не хватает объятий в это трудное время, поэтому я вас виртуально всех обнимаю", – говорит учительница.

Чтобы участвовать в онлайн-занятиях, школьнице Екатерине Чайковский пришлось овладеть как минимум четырьмя приложениями. До начала карантина о существовании некоторых из них девушка даже не догадывалась.

"Нужно было ко всему приспосабливаться, много нового узнать. Самое сложное было организовать себя, потому что школа, в каком-то плане, организует", – говорит ученица Екатерина Чайковская.

Учительница украинского Елена Гуменюк за короткий срок испытала не менее десятка различных приложений. Иногда сориентироваться помогали и ученики.

Для проведения дистанционных занятий преподаватель остановилась на пяти самых удобных приложениях. Разобраться в их многообразии помог образовательный сериал "Карантин: онлайн-сервисы для учителей".

"Я сначала решила, что я каждый день буду постепенно смотреть по одному фильму. Вы знаете, я как начала первую серию смотреть, все шесть я посмотрела сразу. Действительно, эти фильмы были очень нужны нам, педагогам, потому что нас никто не учил этому", – говорит учительница украинского языка и литературы Елена Гуменюк.

Сериал "Карантин: онлайн-сервисы для учителей" – это совместный проект Министерства цифровой трансформации и Фонда Рината Ахметова. Его уже просмотрели более 170 тыс. учителей и учеников всей страны.

"Во-первых, он очень своевременный. Здесь и сейчас наиболее проактивные педагоги могут научиться не одной, а сразу нескольким платформам, могут протестировать их, выбрать самые удобные. Во вторых, я верю, что и после карантина эти платформы будут полезны учителям, родителям и детям", – говорит член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

"Сейчас это самый популярный курс на платформе "Дія.Цифрова освіта". Поддержка, которую оказал Фонд Рината Ахметова для того, чтобы этот проект был реализован, она не то, что была своевременная, она была суперсвоевременная. Как только мы получили и увидели запрос от учителей, что это нужно, Фонд очень быстро отреагировал и помог нам со всеми организационными процессами. Действительно, если бы не помощь Фонда, так быстро мы бы не смогли этот проект воплотить", – говорит заместитель министра цифровой трансформации по вопросам европейской интеграции Валерия Ионан.

Бесплатный онлайн курс размещен на сайте и странице Фонда Рината Ахметова в социальных сетях, а также доступен на платформе "Дія. Цифрова освіта".

Ранее "Сегодня" писали о том, что Ринат Ахметов предоставляет самую масштабную помощь в борьбе с коронавирусом в Украине.Это триста миллионов гривень на закупку медицинского оборудования и спецодежды для врачей.

Также мы сообщали, что Ринат Ахметов вошел в список бизнесменов, которые выделяют больше всего средств на борьбу с коронавирусом в мире.

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