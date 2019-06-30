ОБСЕ в ближайшее время подтвердит разведение сторон в Станице Луганской – Кучма

Войска с российской стороны, по предварительным данным, уже отведены

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ проведет верификацию отвода военных из района "Станица Луганская" с обеих сторон и представит окончательное заключение в ближайшее время. Об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.

"По нашим предварительным данным, войска с российской стороны были отведены. Однако, СММ ОБСЕ должна подтвердить этот факт", – заявил он.

Как сообщалось, 26 июня штаб операции объединенных сил сообщил, что у КПВВ "Станица Луганская" состоялся первый этап отвода украинских подразделений под наблюдением ОБСЕ. За отводом войск также наблюдал лично командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский. По его словам, это первый этап отвода сторон от окраин Станицы.

27 июня пресс-центр операции объединенных сил сообщил, что в районе Станицы Луганской противник завершил первый этап отвода своих сил и отошел от пешеходного моста, в соответствии с мирным планом и реализацией рамочного решения Трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года.

"В случае отсутствия дальнейших шагов по отводу российско-оккупационных войск за определенные рубежи украинские военные немедленно вернутся на свои позиции", – подчеркнули в ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что разведение сил в Станице Луганской поспособствует миру на Донбассе. Он выразил благодарность СММ ОБСЕ за активное содействие процессу разведения.

Напомним, 5 июня на переговорах в Минске были достигнуты новые договоренности о подготовке нового соглашения по установлению режима тишины на линии соприкосновения и разведении сил в Станице Луганской.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " ОБСЕ в ближайшее время подтвердит разведение сторон в Станице Луганской – Кучма". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"