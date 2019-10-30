Обстрел мирных жителей в Золотом: фото последствий атаки боевиков

Боевики обстреляли населенный пункт Золотое-4 28 октября за день до начала разведения сил, хотя военное руководство Объединенных сил отрицало нарушение режима тишины врагом. Украинская сторона в Общем центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) показала фото последствий обстрела.

Отмечается, что обстрел из стрелкового вооружения был в понедельник в период с 20:45 до 21:25 и с 21:53 до 22:40 со стороны боевиков. Под вражескую атаку попали:

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частный дом по улице Ореховой, 25 был поврежден от стрелкового оружия калибра 7,62мм. На месте обстрела группой дополнительно проведен опрос местных жителей и, с их помощью, обнаружены отверстия в пластиковой облицовке дома;

частный дом по улице Довженко, 28 был поврежден от стрелкового оружия калибра 7,62 мм, выявлено три отверстия в кровле дома.

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Как сообщали новости "Сегодня", 29 октября в 12:00 началось разведение сил в Золотом. В штабе Объединенных сил сообщали, что ОБСЕ подтвердила начало этого процесса с обеих сторон. Напомним, изначально этот процесс должен был начаться 7 октября, но был сорван боевиками.

Отметим, что обязательным условием для начала процесса отвода войск было отсутствие обстрелов в течение семи дней. Однако 26 числа штаб Объединенных сил сообщал, что неподалеку от Золотого-4 (в пределах участка разведения) боевики совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Однако в ООС отрицают свои же данные и уверяют, что последний раз обстрел был зафиксирован еще 18 октября. В то же время активисты-добровольцы, находящиеся там, заявляют, что в Золотом не было ни дня тишины.

Отметим, что ранее министр обороны Андрей Загороднюк заявляли, что для военных были заранее подготовлены запасные позиции, на которые они должны отойти. В свою очередь командующий ООС Владимир Кравченко рассказал, сколько продлится разведение сил возле Золотого.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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