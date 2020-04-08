Обстрел журналистов на Донбассе: начато расследование

Правоохранители открыли уголовное производство по статье нарушение законов и обычаев войны

На Донбассе украинские правоохранители открыли уголовное производство по факту обстрела журналистов в районе Красногоровки, сообщает Офис генерального прокурора.

Так, под процессуальным руководством Волновахской прокуратуры полиция начала досудебное расследование обстрела автомобиля с журналистами телеканала "Украина". Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

"7 апреля 2020 около 11:00 в районе пгт. Красногоровка Донецкой области с беспилотного летательного аппарата было сброшено взрывное устройство на гражданский автомобиль, в котором находились трое работников телеканала и пресс-офицер бригады ВСУ. Вследствие вражеской атаки транспортное средство был повреждено, пассажиры не пострадали", – говорится в сообщении.

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В ОПГ добавили, что за данное преступление боевикам "светит" тюрьма на срок от 8 до 12 лет.

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Как сообщали новости "Сегодня", вчера, 7 апреля, боевики с беспилотника обстреляли автомобиль с журналистами новостей "Сегодня" телеканала "Украина". Только журналисты подъехали на одну из позиций ВСУ – враг атаковал.

Напомним, в феврале на Донбассе под обстрел попала съемочная группа "Сегодня". Боевики заметили журналиста с оператором в районе Светлодарской дуги и сразу открыли по ним огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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