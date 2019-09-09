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Обвал дома в Дрогобыче: пострадавшим выделили 1,3 млн грн материальной помощи

9 сентября, 15:44

Материальную помощь выделили из резервного фонда Львовской облгосадминистрации

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Из резервного фонда областного бюджета Львовской области для пострадавших в результате обрушения дома в Дрогобыче выделили 1,3 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба городского совета Дрогобыча.

По информации пресс-службы, согласно распоряжению председателя Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского, средства будут направлены на обеспечение высокоспециализированной медицинской помощи пострадавшим, оказание материальной помощи семьям погибших и семьям травмированных в результате разрушения части жилого дома в пгт. Дрогобыч.

"Помощь предоставляется единовременно в размере: 100 тыс. гривен – семье погибшего; 75 тыс. гривен на одного человека – пострадавшим тяжелой тяжести; 50 тыс. гривен на одного человека – пострадавшим средней и легкой тяжести", – говорится в сообщении.

В городской администрации также напомнили, что ранее из городского бюджета пострадавшим также выделили 115 тыс. грн.

Напомним, на прошлой неделе в Дрогобыче простились с жертвами трагедии, которыми стала почти целая семья из 64-летней бабушки, ее 21-летней внучки и пятилетнего внука, а также две их соседки преклонного возраста и 42-летний сосед.

Все подробности в спецтеме Обвал в Дрогобыче

Все подробности в спецтеме Обвал в Дрогобыче

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