Обвиняемый в педофилии музыкант Завадский попал в реанимацию со страшным диагнозом

Аккордеонист считает что ВИЧ его могли заразить в тюрьме

Известный аккордеонист Игорь Завадский, который просидел в Лукьяновском СИЗО более четырех лет по подозрению в растлении малолетних, попал в реанимацию со страшным диагнозом.

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"Сейчас 6-й день в реанимации Бердянска. В главной больнице города. Вчера еще говорили, что двусторонняя пневмония (ковида нет, тест отрицательный), а после пришел другой тест – у меня еще и 4-я стадия СПИДа", - написал он в Facebook.

По словам музыканта, предположительно, заражение произошло 7-8 лет назад.

"Но я был в тюрьме. При поступлении брали тест на ВИЧ, дважды у каждого. И единственный вариант, что случайно или специально мне ввели ВИЧ в СИЗО", - написал он.

По его словам, лечение от СПИДа уже началось.

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"7 капельниц в день с сильнейшим антибиотиками, куча таблеток и процедур. Вставать не могу вообще. Даже лежать только на спине получается. Когда человек резко худеет, это начало 4-й стадии. Я похудел на 10 кг не из-за велосипеда этой весной... В поезде Киев – Бердянск меня сильно продуло кондиционером. 29 июня. Но в море один раз успел искупаться", - добавил музыкант.

Напомним, Игоря Завадского задержали в марте 2012 года. Милиция возбудила уголовное дело о педофилии против него, а также его пиар-менеджера и водителя. По данным следствия, Завадский и его администратор Андрей Бригида регулярно устраивали в квартире аккордеониста оргии с участием мальчиков 10–14 лет, что было зафиксировано на камерах наблюдения.

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В июле 2014 года Подольский районный суд приговорил Игоря Завадского к 13 годам тюрьмы. Бригида получил семь лет тюрьмы, а водитель музыканта – три года.

На процессе Завадский свою вину отрицал, заявляя, что дело было сфабриковано по заказу другого известного аккордеониста – Яна Табачника.

В апреле 2016 года Апелляционный суд Киева отменил этот приговор и направил дело на новое судебное расследование.

13 июня 2016 года Подольский районный суд Киева освободил из-под стражи Игоря Завадского. В суде уточнили, что приговор в отношении Игоря Завадского не отменен, речь идет только об изменении меры пресечения с содержания под стражей на взятие на поруки.

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В январе 2016 года Бригида был освобожден из-под стражи по "закону Савченко".

Игорь Завадский – заслуженный артист Украины, победитель международных конкурсов во Франции, Италии, Ирландии, Испании, первый украинский аккордеонист в Книге рекордов Украины как единственный обладатель трех "Золотых лир" – главного приза международных конкурсов аккордеонистов.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

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