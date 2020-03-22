"Объявите политический карантин": глава УГКЦ обратился к украинским властям

Настоятель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав обратился к украинским властям и призвал не принимать решений, требующих всенародного обсуждения и дискуссии. Об этом он сказал во время литургии в Патриаршем соборе УГКЦ в Киеве, пишет религиозно-информационная служба Украины.

"Я сегодня обращаюсь к нашей власти. Власти различных уровней: у вас сегодня трудное время. Знайте, что наша Церковь вместе с вами. Но в то же время призываю вас – объявите политический карантин в стране, не принимайте в момент такой боли, страданий тех решения, которые требуют всенародного обсуждения, общей общественной дискуссии", – заявил Блаженнейший Святослав.

Также патриарх УГКЦ также призвал объединить усилия для служения людям.

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"Не принимайте таких решений, которые могут повлечь социальное напряжение. А еще больше – не поддавайтесь соблазну с помощью карантинных мероприятий осуществлять преследование или репрессии политических оппонентов. Давайте перед лицом опасности оставим все то, что нас разъединяет и объединимся в служении нашим людям", - отметил он.

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Напомним, в православных церквях запретили богослужения из-за коронавируса. С таким призывом 19 марта обратился Вселенский патриарх Варфоломей.

Кроме того, прихожан Православной церкви Украины призвали временно отказаться от поцелуев икон, креста и священных мощей.

Также из-за отмены в Италии массовых мероприятий Папа Римский выступил по интернету:

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