Объявлено штормовое предупреждение: в понедельник в Украине станет еще холодней

Сегодня, 15:50

Рабочая неделя начнется с неприятного сюрприза от небесной канцелярии, особенно для западных областей

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В сравнении с воскресеньем дневная температура в понедельник упадет на несколько градусов, а также большую часть территории страны накроют дожди с сильным ветром, сообщает Укргидрометцентр.

Если сегодня западные области в основном отдыхали от непогоды, то завтра везде ожидается сильный дождь, а температура днем всего 11-14 градусов. Ночью будет еще менее приятно – 10-12.

В центральных и северных областях также ожидаются дожди, но температурный режим будет разным. Так, в Житомирской и Киевской областях 12-15 тепла, в Черниговской и Сумской – 14-16 градусов, в Черкасской и Полтавской – 18-20, в Винницкой – до 19 и в Кировоградской 20-22 тепла. Ночью там везде будет холодно – 8-11 градусов.

На востоке страны будет умеренно тепло: днем 18-20, местами до +22 градусов. Дожди пройдут только в Харьковской и Днепропетровской областях. А вот ночные температуры будут прохладней всего в Украине – 6-8 градусов.

Южные области зальют дожди, но будет довольно тепло – 20-22, в Одесской области и в Крыму до 24-25. Ночью 10-12, и только в Запорожской области всего 6 градусов.

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В то же время синоптики объявили местами штормовое предупреждение. 24 сентября ночью на Правобережье, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях 25-28 м/с; ночью в западной части, днем в Украине, кроме юго-востока, местами сильные дожди.

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Напомним, в прогнозе погоды на неделю сообщалось, что в понедельник, 24 сентября дожди зальют западную, центральную и северную части страны. Также ожидается еще большее похолодание в сравнении с сегодняшним днем.

Отметим, недавний прогноз известного народного синоптика Леонида Горбаня о приходе в Украину бабьего лета сбылся. Он отмечал, что их будет два, а между ними будет перерыв на похолодание. Так и выходит – как раз сейчас погода испортилась, однако нас ждет еще одно потепление.
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"Сегодня"

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