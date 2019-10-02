Объявлены победители конкурса детского рисунка "Нарисуй, пока не исчезло!"

Игорь Янковский и Саша Перехрест, победитель в старшей категории

28 сентября в Киеве, в Украинском доме состоялось торжественное объявление финалистов Всеукраинского конкурса детского рисунка, проведенного благотворительным фондом Игоря Янковского "Инициатива во имя будущего" уже седьмой раз. В 2019 году темой творческого состязания стала угроза экологической катастрофы, нависшей над человечеством. Поэтому конкурс получил название "Нарисуй, пока не исчезло!". Экспозиция работ-финалистов будет открыта для осмотра в Украинском доме до 12 октября.

Фонд Игоря Янковского "Инициатива во имя будущего" на протяжении уже многих лет занимается творческим развитием юных украинских талантов. Благодаря поддержке Фонда дети могут раскрыть творческий потенциал. Работы финалистов и победителей экспонируются не только в Украине, но и за рубежом. В частности, работы участников III Всеукраинского конкурса детского рисунка "Вера. Надежда. Любовь" были представлены в залах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Также детские рисунки, входивших в финал конкурсов в прошлые годы, демонстрировались в Бельгии, Франции и Польши.

Организаторы награждения приложили много усилий и фантазии, чтобы создать у присутствующих праздничное настроение. Гостей встречали аниматоры в костюмах веселых белых медведей и забавной панды. Зал украшали облака из воздушных шариков. И детям и взрослым не давал скучать известный украинский шоумен Андрей Черновол.

Торжественная церемония началась с появления на сцене полотна с прикрепленными на нем бабочками. На их крыльях участники и гости написали свои пожелания — какое растение или животное они хотели бы в первую очередь сохранить на Земле. Затем написанное на крыльях бабочек зачитали со сцены. Юные художники могли дополнить свои пожелания.

"Я рад, каждый последующий конкурс у нас получается. Все сложилось и на этот раз. Но с нынешним конкурсом произошла интересная история. Оказывается, иногда мудрость не зависит от возраста. И наши дети порой мудрее нас. Дело в том, что тему нынешнего конкурса мне подсказала дочь. Так получилось, что на грань экологической катастрофы цивилизацию поставили наши отцы и деды. Мы с этим живем и пытаемся хоть что-то сделать. Но наши дети уже четко понимают, что дальше так продолжаться не может. Недавнее яркое выступление Греты Тунберг в ООН – тому подтверждение", – сказал Игорь Янковский, обращаясь к участникам и гостям торжественного награждения, собравшимся в Украинском доме.

По его мнению, результаты творческого конкурса свидетельствуют – подрастающее поколение осознает, что планете грозит опасность. "Дети не зашорены, как взрослые. Я уверен, что они сделают этот мир лучше. Пробуйте! И у вас все получится", – призвал юных художников Игорь Янковский.

В этом году на суд компетентного жюри было представлено 504 работы от 434 юных художников в возрасте от 5 до 17 лет. Свою творческую активность проявили 106 учебных заведений из 21 области Украины. Самыми активными регионами оказались Николаевская, Днепропетровская, Полтавская, Донецкая, Киевская, Одесская и Черкасская области.

В состав экспертного жюри конкурса вошли заслуженный художник Украины Иосиф Осташинский (автор необычного творческого жанра – архитектура в миниатюре, мастер традиционного народного искусства); старший научный сотрудник Национального музея искусств им. Богдана и Варвары Ханенко, магистр искусствоведения Ольга Новикова; художница и педагог Галина Гевко; победительница и призер предыдущих конкурсов детского рисунка Любовь Власова.

Жюри отобрало 29 призеров в шести номинациях. В возрастной категории 5-7 лет финалистами стали: София и Екатерина Турсунова (обе девочки – из Кривого Рога). Первое место за работу "Птичьи портреты из Красной книги" заняла Анна Погребная из Нежина.

В возрастной категории 8-12 лет в финал прошли Анастасия Парохняк (г. Галич, И.-Франковская обл.) и Аделина Кулибаба (г. Зеньков, Полтавская обл.). Первое место за работу "Белый носорог" присудили Ксении Бурьян из Николаева.

Лидерами в старшей возрастной категории (13-17 лет) стали Мария Семенюк из Новоселицы, что на Буковине, Владислава Кошевая (г. Краматорск). Главный приз завоевал Александр Перехрест (г. Драбов) за художественную работу "Остановитесь – не разрушайте!".

Всем участникам конкурса вручены почетные дипломы. Финалистов наградили профессиональными наборами красок, кистей и бумаги, а победители получили суперсовременные световые планшеты.

Гости могли раскрыть свои творческие дарования в ходе разнообразных мастер-классов, предложенных им Фондом Игоря Янковского. Желающие могли попробовать свои силы в рисовании картин мастихином, моделировании 3D ручкой, создании ведерок с суккулентами, сов из текстиля и подушек-эмодзи.

Завершилась церемония угощением в стиле pop-up с щедрым выбором мини-бургеров, хот-догов и сладостей. К радости детворы работал шоколадный фонтан и станция мороженого.

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