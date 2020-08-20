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Обычный российский фейк: в СБУ объяснили заявление ФСБ об "украинской спецоперации"

20 августа, 17:40

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Россия еще раз подтвердила, что защищает и поддерживает боевиков

Служба безопасности Украины официально отреагировала на заявления ФСБ России о якобы сорванной операции украинских спецслужб по задержанию боевика.

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В СБУ назвали фейком сообщение россиян, передает пресс-служба ведомства.

В украинской спецслужбе отметили, что сегодняшний "успех" россиян еще раз свидетельствует о том, что агрессор поддерживает террористов.

"Сегодня в средствах массовой информации распространяется заявление ФСБ РФ, которая отчиталась об очередном "успехе" – якобы сорвали спецоперацию СБУ и задержали группу лиц, которые собирались похитить одного из боевиков, который воевал на Донбассе. Служба безопасности Украины отмечает, что обнародованная информация является продолжением цепи обычных фейков российской стороны. И даже этот фейк свидетельствует – РФ защищает и поддерживает боевиков. В то же время мы отдельно обращаем внимание, что каждое лицо, принимавшее участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях, должно понести за это ответственность, предусмотренную украинским законодательством. И Служба безопасности Украины работает над этой задачей в ежедневном режиме", – говорится в заявлении.

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Как сообщали новости "Сегодня", ФСБ заявила о срыве спецоперации Украины по похищению главаря боевиков на территории России. Россияне сообщили, что были задержаны семь человек, а руководил операцией сотрудник СБУ. Отметим, что среди задержанных в России был Андрей Байдала. В ФСБ его называют внештатным сотрудником СБУ и Главного управления разведки Минобороны, а также доверенным лицом 5-го Управления Департамента контрразведки СБУ под псевдонимом "Швед". А в т.н. "ДНР" его обвиняют в причастности к убийству бывшего главаря Александра Захарченко.

Напомним, в июне Байдалу задержала СБУ, ему было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц). В спецслужбе заявляли, что он не является их сотрудником.

Видео: ФСБ

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Россия СБУ ФСБ РФ

Источник: Сегодня

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