Обыски у наместника Киево-Печерской лавры: в Нацполиции сделали заявление

Правоохранительные органы изъяли все необходимое для дальнейших следственных действий и не исключают новые обыски

Сотрудники полиции завершили следственные действия в доме митрополита Вышгородского и Чернобыльского Украинской православной церкви Московского патриархата, настоятеля Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя), заявил пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области Николай Жукович.

"Обыски уже завершены на нескольких объектах в Бориспольском районе Киевской области", – заявил он. Жукович допустил, что обыски могут быть проведены и в других местах.

"Было изъято все необходимое для дальнейших следственных действий и будет продолжаться досудебное расследование", – добавил он.

Спикер киевской Нацполиции отметил, что обыски проходили в рамках уголовного производства о нарушении равноправия граждан в зависимости от расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений и разжигании межконфессиональной вражды.

правоохранители искали записи или электронные носители информации с целью выявления фактов, подтверждающих подготовку митрополитом умышленных действий, направленных на разжигание религиозной вражды. Как сообщалось,с целью выявления фактов, подтверждающих подготовку митрополитом умышленных действий, направленных на разжигание религиозной вражды.

Кроме того, стала известна реакция самого настоятеля Киево-Печерской лавры на обыски.