Обыски у наместника Киево-Печерской лавры: в Нацполиции сделали заявление
Правоохранительные органы изъяли все необходимое для дальнейших следственных действий и не исключают новые обыски
Сотрудники полиции завершили следственные действия в доме митрополита Вышгородского и Чернобыльского Украинской православной церкви Московского патриархата, настоятеля Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя), заявил пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области Николай Жукович.
"Обыски уже завершены на нескольких объектах в Бориспольском районе Киевской области", – заявил он. Жукович допустил, что обыски могут быть проведены и в других местах.
"Было изъято все необходимое для дальнейших следственных действий и будет продолжаться досудебное расследование", – добавил он.
Спикер киевской Нацполиции отметил, что обыски проходили в рамках уголовного производства о нарушении равноправия граждан в зависимости от расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений и разжигании межконфессиональной вражды.
Кроме того, стала известна реакция самого настоятеля Киево-Печерской лавры на обыски.
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