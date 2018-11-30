Обыски у наместника Киево-Печерской лавры: в Нацполиции сделали заявление

Сегодня, 17:09

Правоохранительные органы изъяли все необходимое для дальнейших следственных действий и не исключают новые обыски


Сотрудники полиции завершили следственные действия в доме митрополита Вышгородского и Чернобыльского Украинской православной церкви Московского патриархата, настоятеля Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя), заявил пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области Николай Жукович.

"Обыски уже завершены на нескольких объектах в Бориспольском районе Киевской области", – заявил он. Жукович допустил, что обыски могут быть проведены и в других местах.

"Было изъято все необходимое для дальнейших следственных действий и будет продолжаться досудебное расследование", –  добавил он.

Спикер киевской Нацполиции отметил, что обыски проходили в рамках уголовного производства о нарушении равноправия граждан в зависимости от расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений и разжигании межконфессиональной вражды.

Как сообщалось, правоохранители искали записи или электронные носители информации с целью выявления фактов, подтверждающих подготовку митрополитом умышленных действий, направленных на разжигание религиозной вражды.

Кроме того, стала известна реакция самого настоятеля Киево-Печерской лавры на обыски.
СБУ, упц мп, обыски, митрополит Павел

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Источник:

УНИАН

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