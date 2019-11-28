Волонтер рассказала, кто дал добро на обыски в ее доме

Фото: facebook.com/marusyazvirobiy1

У волонтера Маруси Зверобой (Алены Биленькой) во время обысков изъяли ее личное оружие, блокнот и телефон. Об этом она рассказала журналистам возле своего дома.

"Оружие (изъяли). Оно зарегистрировано. Оружие не было указано. Как это письмо называется? В постановлении не было указано, что они должны забрать мое оружие, но они забрали мое оружие. Говорят, забрали, потому что просроченное, но это не их дело вообще. Телефон забрали, оружие забрали. Блокнот с эмблемой Десантно-штурмовых войск забрали. Там, между прочим, номер начальника разведки. Так что если ему будет кто-то странный звонить – пусть не удивляется", – сказала Зверобой.

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Волонтер также отметила, что видела в постановлении на обыск подпись директора Госбюро расследований Романа Трубы. Ее также удивляет, что обыски проводятся у тех, кто защищает государство.

В тренде Обыск у Маруси Зверобой: стали известны новые подробности

Видео: Facebook Маруся Звіробій

Как сообщали новости "Сегодня", нардеп София Федина вместе с волонтером Марусей Зверобой запустили в соцсетях стрим, в котором комментировали поездку президента в Золотое, где он резко пообщался с ветеранами-добровольцами. Политик и волонтер обсуждали варианты возможной гибели главы государства на Донбассе. Читайте подробнее, что наговорили Федина и Зверобой о "гибели" Зеленского.

26 ноября стало известно, что ГБР направило в ГПУ подозрение для Софии Федины за угрозы Зеленскому. В Госбюро расследований квалифицировали действия Федины по ч.1 ст.346 Уголовного кодекса Украины (Угроза убийством в отношении президента Украины).

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