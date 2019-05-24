Очень тепло, но с дождями: синоптик дала прогноз на ближайшие дни

По всей территории Украины ожидаются дожди, местами грозы и град

В Украине на ближайшие дни ожидают теплую погоду с дождями. Фото Натальи Диденко. Фото: Facebook

На ближайшие дни по всей территории Украины ожидается теплая погода и дожди, местами – грозы, град и шквалы. Об этом в своем Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"24 мая в Украине будет тепло и даже очень тепло, но снова – с дождями. Влажная погода с грозами, местами со шквалами и градом, охватит большинство областей", – сообщила она.

Диденко отметила также, что ее прогноз "не означает, что будет лить, как в тропиках – день и ночь, солнце также порадует, но зонты возьмите и грозу переждите в безопасном месте".

"Температура воздуха днем достигнет 21-27 градусов, на Западе будет ниже, 17-23 градуса. В Киеве пятница ожидается с дождем, с грозой, тепло, до 25-26 градусов", – добавила синоптик.



Кроме того, по словам метеоролога, на ближайшее будущее "устойчивого сухого периода не видно, периодические дожди с грозами – остаются".

Отметим, что накануне киевлянам напомнили правила поведения во время грозы.

Также напомним, что 16 мая по Житомирской области пронесся смерч, а местами выпал град. В частности, о непогоде сообщали жители Новоград-Волынского и Олевского районов.

Также непогода накрыла Винницу – в городе прошел сильный ливень. Улицы за считанные минуты покрыла вода, а в некоторых местах лужи были высотой до полуметра.

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