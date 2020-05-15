Очень заразный и коварный: врач из Волыни назвал ТОП-7 "странностей" коронавируса

Эпидемия коронавируса продолжает распространяться по Украине. О том, каких странностей можно ожидать о этой инфекции, на своей странице в Facebook рассказал заведующий отделением пульмонологии Волынской областной больницы, известный врач Олег Яковенко.

Медик уже с собственного опыта узнал о COVID-19. Вот что он рассказал об этом вирусе:

Высокая контактность. От одного больного COVID-19 возникает целый вспышка с инфицированными и больными людьми. Это очень похоже на вспышки при кори и ветряной оспе вследствие несоблюдения и грубого нарушения карантинных мероприятий.

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Коварность. Инфекция очень коварная – начало клинических проявлений непредсказуемое во времени, которое может длиться от нескольких дней до двух недель, и когда ты думаешь, что "пронесло", вдруг начинается клиника. В дальнейшем, когда пациент клинически здоров, длительное время может оставаться положительный ПЦР-тест на SarsCov2, который сбивает врача с толку относительно принятия правильного решения.

Изменчивость. Инфекция очень изменчива и часто выступает как триггер – имеет ряд внереспираторных, внелегочных клинических проявлений на фоне общего недомогания (подобно РНК-вирус гепатита С со своими внепеченочными проявлениями) в виде гастроинтестинальных проявлений (малиновый язык, поносы и жидкий стул, рвота и болевой с-м), которые нужно постоянно дифференцировать с антибиотик-ассоциированными расстройствами и т.д., неврологических проявлений (потеря обоняния и вкуса), торакалгия (боль за грудиной в грудной клетке), обострение основных хронических соматических заболеваний и тому подобно..

Непредсказуемость. Респираторные проявления могут закончиться банальной острой респираторной инфекцией верхних дыхательных путей, но все это может закончиться и пневмонией, которая также имеет разное клиническое течение от двусторонней полисегментарной пневмонии без признаков тяжелой дыхательной недостаточности и без потребности в кислороде, к быстрому ухудшение с последующим проведением кислородной терапии и респираторной поддержкой в ​​ПИТ. То есть – как кому повезет, и это независимо от возраста и сопутствующих проблем.

Сложность диагностики. Инфекция SarsCov2 – это новая парадигма по установлению диагноза и тактики ведения пациентов с пневмониями, совсем другие правила сортировки больного, которые похожи на сортировку на поле боя, особенно на этапе подозрения диагноза COVID-19 при отсутствии лабораторного подтверждения у пациента с любой тяжелой пневмонией, когда решающим является время.

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Инфекционный контроль. Эта инфекция требует совсем других правил инфекционного контроля в медицинском учреждении в целях безопасности медицинского персонала и прочих не коронавирусных пациентов. Теперь ко всем респираторных больным относятся как к потенциально опасным больным COVID-19.

Нет лечения. Эту вирусную инфекцию на сегодняшний день нечем лечить с позиции доказательной медицины. Медики спасают пациентов с помощью доступного арсенала имеющихся лекарств и согласно утвержденным протоколам Минздрава на основе международного опыта.

Напомним, недавно львовский врач-инфекционист дал оптимистичный прогноз относительно коронавируса.

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