Очереди в детские сады должны исчезнуть к 2020 году – Гройсман
По мнению Гройсмана, власти должны проинвестировать строительство образовательной инфраструктуры
Очереди в детские сады должны исчезнуть к 2020 году – и это самое позднее. Такую задачу поставил регионам глава украинского правительства Владимир Гройсман. Реформы в сфере образования обсуждали в Днепре представители специального координационного совета.
Минрегионстрою премьер поручил проверить все новые жилые массивы. Ведь часто обещанные застройщиками детские сады и школы там так и не появляются.
"Нам нужно скоординировать нашу деятельность. Не может так быть, что кто-то эту проблему не замечает. Вопрос номер один – это доступность дошкольного образования для украинских детей. Вопрос номер два – эффективное внедрение новой украинской школы. Обучение должно быть стандарт – в одну смену. А не так как мы имеем области, в которых почти 100 процентов детей учатся в несколько смен. Это значит, что мы должны инвестировать средства в строительство образовательной инфраструктуры", – заявил Гройсман.
Как сообщалось, несмотря на изменения в государственных строительных нормах, в районах массовой новой застройки в Украине не хватает учреждений социальной инфраструктуры. Об этом заявил Гройсман, который дал Министерству регионального развития поручение разобраться с ситуацией.
Напомним, детские садики и школы Украины переполнены. Очереди в них расписаны на несколько лет вперед. Из-за этого в группах и классах учится по 35-40 детей. При этом уже сейчас число учеников растет быстрее, чем количество мест в школах и садиках.
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