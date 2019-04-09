Очереди в детские сады должны исчезнуть к 2020 году – Гройсман

По мнению Гройсмана, власти должны проинвестировать строительство образовательной инфраструктуры

Очереди в детские сады должны исчезнуть к 2020 году – Гройсман 2019-04-09T22:38:00+03:00 Украина По мнению Гройсмана, власти должны проинвестировать строительство образовательной инфраструктуры





Очереди в детские сады должны исчезнуть к 2020 году – и это самое позднее. Такую задачу поставил регионам глава украинского правительства Владимир Гройсман. Реформы в сфере образования обсуждали в Днепре представители специального координационного совета.

Минрегионстрою премьер поручил проверить все новые жилые массивы. Ведь часто обещанные застройщиками детские сады и школы там так и не появляются.

"Нам нужно скоординировать нашу деятельность. Не может так быть, что кто-то эту проблему не замечает. Вопрос номер один – это доступность дошкольного образования для украинских детей. Вопрос номер два – эффективное внедрение новой украинской школы. Обучение должно быть стандарт – в одну смену. А не так как мы имеем области, в которых почти 100 процентов детей учатся в несколько смен. Это значит, что мы должны инвестировать средства в строительство образовательной инфраструктуры", – заявил Гройсман.

Как сообщалось, несмотря на изменения в государственных строительных нормах, в районах массовой новой застройки в Украине не хватает учреждений социальной инфраструктуры. Об этом заявил Гройсман, который дал Министерству регионального развития поручение разобраться с ситуацией.

Напомним, детские садики и школы Украины переполнены. Очереди в них расписаны на несколько лет вперед. Из-за этого в группах и классах учится по 35-40 детей. При этом уже сейчас число учеников растет быстрее, чем количество мест в школах и садиках.

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