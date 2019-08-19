Очередную партию машин скорой помощи передал медикам Фонд Рината Ахметова

Сегодня Фонд Рината Ахметова передал медикам Украине двадцать семь машин скорой помощи.

Новые машины получили областные больницы, станции скорой помощи и амбулатории сельских общин по всей стране.

Эти машины – сверхсовременные, быстрые и оборудованы всем необходимым для спасения жизни пациента. В автомобилях установлены кислородные аппараты, приборы для измерения глюкозы в крови, электрокардиографы, дефибриляторы и другое оборудование.

Напомним, первую партию – 30 автомобилей – передали медикам в начале июля. Таким образом всего их уже выдано уже 57. Еще 143 три машины медучреждения получат до конца года.

Проект "200 скорых для Украины" реализуется по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского и по личному решению Рината Ахметова.

"200 суперсовременных карет скорых помощи будут закуплены Фондом Рината Ахметова и переданы в больницы и станции скорой помощи по всей Украине до конца этого года. Эти 200 машин будут совершать в год до 1 млн. выездов и это – 1 млн. спасённых жизней. Для Фонда Рината Ахметова это один из самых принципиальных проектов, потому что нацелен на спасение жизней. Тем более, что эти скорые ничем ну уступают скорым, которые сейчас стоят на вооружении в частных клиниках", – подчеркнула член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

"И бригадам будет работать комфортно, и пациенты будут получать в таких автомобилях квалифицированную экстренную помощь. Спасибо Фонду Рината Ахметова за то, что уделяет внимание и помогает нам в работе", – выразила благодарность заместитель главного врача Николаевского областного центра медицины катастроф Ирина Донец.

"Спасибо и Фонду Рината Ахметова, и президенту. Очень приятно, что государство к нам повернулось лицом", – отметил заведующий Скадовской станции экстренной медицинской помощи Валерий Березовский.

Ранее Фонд Рината Ахметова передал в Ровенскую область два современных автомобиля скорой помощи класса B. Они вошли в число первых 30 машин, переданных областным больницам, станциям скорой помощи и амбулаториям сельских громад в 22 областях Украины.

На сегодняшний день Фондом реализован ряд проектов, которые помогли сотням тысяч украинцев сохранить свое здоровье. В частности, помощь получили более 120 000 человек в рамках программ "Рак излечим" и "Стоп туберкулез". Фонд – единственный в Украине ежегодно оказывает поддержку детям Донбасса в рамках таких проектов, как "Здоровое сердце", "Реабилитация раненых детей", "Лекарства детям", "Теперь я слышу".

Только на Донбассе за последние пять лет благодаря помощи Рината Ахметова были спасены жизни более 1 000 000 человек.

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