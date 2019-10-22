"Часть головы была счесана", – очевидец о гибели Кутового

/ Фото: ГСЧС

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Стали известны новые подробности крушения вертолета, на борту которого находился бывший министр аграрной политики Тарас Кутовой. Новые детали, о которых в эксклюзивном комментарии сайту "Сегодня" рассказали очевидцы крушения, проясняют картину произошедшего.

В селе Тарасенково Полтавской области мы разыскали хозяина огорода, на который рухнул вертолет.

"Я в этот момент был в доме, как вдруг услышал как что-то рухнуло рядом. Выбежал буквально в считанные секунды и увидел как на огороде все горит и стреляет. Было страшно. Из-за этого подойти близко к вертолету было невозможным. Уже потом соседи начали рассказывать, что этот вертолет летел как-то странно. Сначала поднимался вверх, потом опускался вниз. Звук у двигателя был каким-то неровным. Затем он пролетел через село. После этого вертолет закрутило в воздухе и его снова завернуло в нашу сторону. Здесь он зацепился за дерево и рухнул", – говорит местный житель Николай Ризнык.

По его словам, когда пилота вытаскивали из вертолета, он был тяжело травмирован: "часть головы была счесана".

Напомним, вечером 21 октября в Оржицком районе Полтавской области потерпел крушение вертолет, на борту которого находился экс-министр аграрной политики Тарас Кутовой. Полиция открыла уголовное производство.

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