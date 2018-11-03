Очевидное – невероятное: украинские морпехи учатся вести бой в лесу, опубликованы фото

Бойцы отработали оборону, преследование и огневое столкновение с "противником"

Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил ВСУ учатся вести боевые действия в лесной местности. Кроме патрулирования, они отрабатывают меры по обороне, преследованию и огневому столкновению с условным противником.

Об этом сообщает пресс-служба бригады на своей странице в Facebook.

Личный состав батальона морпехов уже несколько недель подряд оттачивает свое мастерство на территории Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский полигон, Львовская область).

Как сообщает пресс-служба 1-го отдельного батальона морской пехоты (Николаев), бойцы отрабатывают тактику действий отделения в лесу: перемещение, десантирование, круговая оборона и ведение огня по "противнику". Также обсуждались особенности перемещения и ведения боевых действий в лесу.

Напомним, в начале сентября в Румынии прошли многонациональные учения Platinum Eagle-2018, где участвовали украинские морпехи. Среди участников маневров также были военные из США, Молдовы, Болгарии и Грузии.

А в июле-2018 украинские морпехи в ходе международных учений Sea Breeze-2018 отработали ночные прыжки с парашютом и преодоление водных преград на борту бронетехники.