Очнулась в груде металла и не чувствовала ног: как езда без ремня делает инвалидом

В сентябре 2006 года очередная поездка в автомобиле закончилась для тогда 23-летней Юлии Ресенчук страшной аварией и инвалидностью. Девушка ехала во Львов вместе с мужем и его товарищем. Юлия сидела на заднем сиденье, ее муж находился на переднем пассажирском месте, управлял же автомобилем – друг пары.

Ошибка неопытного водителя, который, как выяснилось позже, еще и находился в состоянии наркотического опьянения, привела к тому, что автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

"Это было 23 сентября. Мы подъезжали ко Львову, двигались по довольно опасном участку дороги, где часто происходили ДТП. Мы все не были пристегнуты, скорость была примерно 100 километров в час. Я помню, что мы ехали за каким-то микроавтобусом, и он ехал очень медленно. Наш водитель хотел его обогнать. Он пошел на обгон, но сделал это очень неудачно. Водитель выехал на обочину и наткнулся на бордюр. После этого автомобиль стало бросать в разные стороны. Водитель попытался выровнять его, но скорость была большая. Мы вылетели в кювет, где автомобиль лег на крышу", – рассказывает Юлия.

Как вспоминает девушка, ее стало бросать по автомобилю, и буквально после первых ударов она потеряла сознание. Как считает Юлия, если бы она была пристегнута, ремень бы удержал ее тело.

"Я очнулась уже в очень побитом автомобиле, просто в груде металла. Я слышала, как вокруг бегали люди. Сначала, я обрадовалась, что осталась жива. Но потом я прикоснулась к своим ногам и поняла, что не чувствую их. Было ощущение, что я прикоснулась к чужим ногам. Я стала их щипать и бить, но ничего не чувствовала. Я ничего не понимала, я думала, что я повредила ноги. Потом приехала скорая, меня долго вытаскивали – около двух часов. Медики поняли, что у меня сломан позвоночник. Кстати, он был сломан в нескольких местах. Доктор говорил, что было такое ощущение, что мне вовнутрь сунули петарду и там ее взорвали. Как потом выяснилось, было два сильных удара – и оба они пришлись на позвоночник. Ремень, возможно, спас бы мою спину", – продолжает девушка.

Девушку госпитализировали в больницу вместе со вторым пассажиром, ее мужем, которого в результате аварии выбросило через переднее окно – у него был разорван кишечник и сломано бедро. Водитель, к сожалению, получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте.

"После аварии чувствительность моих ног так и не удалось восстановить, в связи с чем я уже 11 лет в инвалидном кресле. Мой муж, нынче бывший, также восстановился. Но я понимаю, что, если бы мы были пристегнуты, последствия, возможно, были бы не такими страшными", – рассказывает девушка.

Несмотря на такую аварию и последствия, Юлия сейчас живет полноценной жизнью.

"На момент аварии я как раз училась в университете по специальности "Социальная работа", где, по сути, изучала то, как помогать людям с инвалидность. Судьбоносно все получилось – моя специальность, авария и моя инвалидность. Сейчас я президент благотворительного фонда "АИК" (Ассоциация инклюзивного образования), я веду проекты, в рамках которых помогаю людям с инвалидностью. Кроме того, я являюсь директором Центра инклюзивных технологий обучения в Университете "Украина"", – говорит Юлия.

Авария изменила отношение девушки к езде в автомобиле и к соблюдению правил безопасности.

"Я сейчас всегда пристегиваюсь, даже когда нахожусь на заднем сиденье. Советую это делать и другим людям – ремень может спасти жизни или уберечь от страшных травм. Также я бы советовала всегда тщательно присматриваться к тому, к кому вы садитесь в автомобиль. Сейчас я получила права, и сама вожу, ведь мне страшно доверять свою жизнь кому-то. Надо придерживаться правил безопасности, ведь ты никогда не знаешь, что тебя ждет за очередным поворотом", – говорит девушка.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, почему важно пристегиваться ремнем безопасности во время езды в автомобиле.

Отметим также, полиция недавно озвучила жуткую статистику ДТП на украинских дорогах. Так, с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварий. В ДТП погибли 2 266 человек, а 22 394 – получили травмы. При этом самыми распространенными причинами аварий стали нарушение правил маневрирования, превышение скорости.

Кроме того, в Украине планируют увеличить штрафы за непристегнутый ремень безопасности в автомобиле во время движения.