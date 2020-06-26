Одесса встречает гостей многокилометровой пробкой на въезде: фото и видео

На въезде в Одесскую область возникла огромный затор на трассе Киев – Одесса: многие жители столицы, устав от жары, решили отдохнуть у моря, а дорожные рабочие в это же время устроили ремонт на мосту, оставив для проезда лишь одну полосу.

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Как сообщил в своем Facebook Григорий Веприк, один из водителей, попавших в пробку, людям приходится долгие часы стоять на дороге под палящим солнцем.

Также очевидцы рассказали, что на дороге дежурят и полицейские – они штрафуют тех, кто пытается объехать затор по разделительной полосе.

Видео: Подслушано Одесса

Сам блогер с сарказмом отметил, что те, кто устал стоять в пробках на Южном мосту в Киеве, могут сравнить это "удовольствие" с затором на въезде в Одесскую область.

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Интересно, что в этой же "очереди" оказались многие подписчики Веприка, которые оставили немало комментариев о происходящем с соответствующими фотографиями.

Многие водители признавались, что решили поехать в объезд, несмотря на ухабы и стоящую пыль, а некоторые вспомнили что этот же мост накануне длинных выходных так же ремонтировали и в прошлом году.

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Отметим, что в столице снова могут ограничить работу общественного транспорта.

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Напомним, что украинцев ожидают длительные выходные в связи с Днем Конституции, который отмечается 28 июня. В 2020 году День Конституции удачно приходится на воскресенье. А это значит, что украинцы получают три выходных дня подряд: с 27 по 29 июня включительно.

Как в Украине отмечали День Конституции в прошлом году, смотрите в сюжете:

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