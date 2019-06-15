Одесская и Полтавская области получили врио губернаторов
Президент Зеленский временно доверил руководить областями Светлане Шаталовой и Олегу Пругло
Украинский президент Владимир Зеленский нашел временные замены уволенным ранее на этой неделе губернаторам Одесской и Полтавской областей.
Так, временно исполнять обязанности главы Одесской областной государственной администрации (ОГА) доверили Светлане Шаталовой, которая до этого занимала должность заместителя одесского губернатора.
А первый заместитель руководителя Полтавской ОГА Олег Пругло был назначен врио главы этой области.
Соответствующие президентские указы №412/2019 и №413/2019 были опубликованы на сайте президента Украины.
Напомним, ранее один из чиновников губернатор Закарпатья Геннадий Москаль подал в отставку и объяснил, почему уходят главы некоторых ОГА – в связи с требованием закона в случае прекращения полномочий президента Украины.
Мы также писали, что президент Зеленский назначил временно исполняющими обязанности глав ОГА в Волынской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой и Черниговской областях.
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