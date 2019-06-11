Одесская психбольница горела и раньше: самые известные пожары в клиниках психического здоровья за последний год

Пожар в психиатрическом диспансере в Одессе по улице Воробьева недавно уже был, но в другом корпусе

11 июня стало известно, что в Одессе произошел масштабный пожар в психиатрическом диспансере, в результате которого погибли шесть человек. Однако ранее, в апреле, эта психбольница уже горела: пожар был в другом корпусе и без жертв.

Так, 16 апреля произошло возгорание корпуса, где находилось мужское отделение. Тогда огонь охватил одноэтажное здание клиники Одесского областного медицинского центра психического здоровья по адресу: г. Одесса улица Академика Воробьева, 9. Площадь возгорания составила около 500 кв. Внутри здания было много деревянных конструкций, поэтому огонь быстро распространялся. Однако ликвидировать пожар удалось в течение часа. Как сообщалось, из больницы эвакуировали 60 человек – персонал и пациентов.

Следует отметить, что пожары в психиатрических больницах в Украине случаются не редко.

Так, в прошлом году в ноябре горела психиатрическая клиника в Донецке на улице Одинцова. Тогда возгорание произошло в чердачном помещении. В итоге никто не пострадал.

В апреле 2018 года горела лечебница в Черновцах на улице Мусоргского. Возгорание произошло в заброшенном здании возле одного из корпусов.

Немногим ранее в Киеве (3 февраля 2018 года) произошел пожар в детском корпусе больницы им. Павлова на ул. Фрунзе, 103. В ходе пожара из здания на безопасное расстояние выведены 17 детей. Никто не пострадал.

23 ноября 2017 года во Львове загорелся один из корпусов психиатрической клиники по ул. Кульпарковская. Тогда загорелась крыша корпуса, который находился на ремонте.

Напомним, смертельный пожар в психбольнице Одессы унес жизни шести человек. Как сообщили полицейские, в результате медэкспертизы выяснилось, что причиной гибели одного из пациентов был гнойный перитонит (острое осложнение аппендицита. – Ред.), а смерть наступила примерно за час до возгорания. Сейчас следователи проверяют, есть ли связь между этими событиями.

Одесские медики сообщили, что четверо пострадавших были доставлены в городскую больницу №11 (двое из них умерли, не приходя в сознание), еще один – в университетскую клинику, и один – в больницу №10. В сгоревшем корпусе находились инвалиды Второй мировой войны и боевых действий в Афганистане; многие из них даже не понимали, что происходит. В больнице остаются четыре человека, их состояние медики называют тяжелым, но стабильным. Все пострадавшие не имеют ожогов, их диагноз – "отравление продуктами горения".

Всего в горевшем корпусе находились 57 человек. В том числе трое сотрудников лечебного учреждения.

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