Одессу до 2100 года частично зальет водой: эксперты об изменении климата в Украине

/ Фото: Pixabay

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Проблема изменения климата на Земле и пагубное воздействие человека на экологию стали одной из самых громких тем последних дней. Климатический саммит ООН, состоявшийся в США, сам по себе был значимым событием, однако мировой резонанс вызвала гневная речь юной шведской активистки Греты Тунберг, призвавшей мировых лидеров обратить внимание на экологические проблемы.

Сайт "Сегодня" решил узнать, как изменение климата отражается на Украине, и чего нам стоит ожидать в ближайшее время.

Так, по словам координатора программы "Изменение климата и энергетическая политика" Фонда им. Генриха Белля в Украине Оксаны Алиевой, изменения климата – это реальность и большая беда.

"В наше время средняя глобальная температура еще не поднялась на 1,5 градуса. Сейчас среднее повышение температуры – 0,9 градуса. И то, чего хочет климатическое сообщество, и то, что прописано в Парижском соглашении – это то, что мы должны удержать глобальное потепление на уровне значительно меньше двух градусов, и желательно не выше 1,5 градуса. Этому как раз также был посвящен климатический саммит в Нью-Йорке. Выступление Греты Тунберг был очень эмоциональным, и это именно потому, что на самом деле изменения климата – это очень большая беда и кризис. С 80-х годов уже есть научные доказательства того, что изменение климата происходит, и его последствия будут необратимыми и катастрофическими. Есть межправительственная группа по вопросам климата, которая выдает соответствующие отчеты. Но, как мы видим, рациональные доводы, к сожалению, не работают, люди к ним не прислушиваются и поэтому выходят уже дети.... Мы с вами видим, что живем в то время, когда взрослые, которые принимают соответствующие решения, ведут себя как дети, закрывая глаза на факты, а дети ведут себя как взрослые, принимая ответственность на себя и говоря вслух, что мы должны решать климатические проблемы", – отмечает Алиева.

По ее словам, в Украине также происходит изменение климата:

"Мы видим смещение именно климатических поясов с юга на север. Наблюдаем повышение площади степной зоны Украины, которая становится засушливой, ведение сельского хозяйства там становится все сложнее, ведь требует постоянного орошения. Внедрение технологий, например, капельного орошения, является достаточно дорогим и уже необходимы для этого региона. Мы постоянно наблюдаем или недостаток воды в реках, которые высыхают в засушливый летний период, или суровые паводки. Мы уже говорим не только о карпатских регионах, а обо всей Украине. Ведь мы наблюдаем, что после больших снегопадов в марте может прийти очень резкое потепление, и вся эта вода не успевает уйти в почву, а идет в русло рек и мы видим подтопление многих территорий".

По словам эксперта, существуют исследования общественной организации "Екодія", которые говорят, что повышение уровня Мирового океана грозит также и Украине, а особенно ее южным регионам.

"Прибрежные города Украины в т.ч. и Одесса, будут частично покрыты водой к концу этого века, до 2100 года, это очень близкая перспектива, наши дети доживут до этого времени. И мы будем наблюдать, что часть украинских городов на юге просто уйдут под воду. Также это касается увеличения числа лесных пожаров и пожаров на торфяниках, которые мы сейчас наблюдаем. Ведь летний период становится менее прогнозируемым, тепловые волны становятся все длиннее и, кроме увеличения частоты возгораний, усложняются условия для их тушения. И поэтому мы наблюдаем, что пожары охватывают все больше и больше регионов. Это мы наблюдали в Полесье в этом году, если мы говорим об Украине. Конечно, мы не можем закрывать глаза на происходящее в мире, в Амазонии, в Сибири. То, какие объемы лесов горели в этом году, и какие выбросы от этого попали в атмосферу, соответствует уровню выбросов крупной промышленности, работавшей в течение года. Мы видим, что оказываемся в замкнутом круге, ведь последствия изменения климата, которые мы наблюдаем, не только плохи для людей, но они еще больше усиливают климатический кризис – кроме выбросов антропогенных, сами становятся фактором дополнительного влияния на изменения климата", – говорит Алиева.

О последствиях аномального потепления рассказал сайту "Сегодня" и глава Украинской климатической сети Илья Еременко:

"Бывает, что дороги портятся быстрее, т.к. смесь, которую используют для строительства дорог, не предназначена для такой температуры летом. Из-за аномального количества осадков старая ливневая канализация не справляется, затапливает подземные переходы, как это бывает в Киеве. Также это, например, появление нехарактерных вредителей, каких-то насекомых, которых у нас раньше не было. Это проблема сельского хозяйства, когда наши растения не устойчивы к таким вредителям, аграрии к этому не готовы. Это является угрозой для производства продуктов питания. Смещение температурных зон, в принципе, происходило и раньше, но тогда это занимало тысячелетия. Растения и другие организмы успевали адаптироваться, привыкнуть к новым условиям. Сейчас это все происходит настолько быстро, что адаптироваться мы не успеваем. Также многие могут наблюдать уменьшение пресной воды и в принципе доступа к воде летом. Пересыхают реки, колодцы. В принципе воды становится меньше. Это угроза для сельского хозяйства, для маленьких городов, у которых водоснабжение идет от местных рек. Полностью перейти на возобновляемые источники энергии – вот то, что может сделать Украина на уровне страны. То, что может сделать каждый человек – способствовать распространению зеленых насаждений, не вырубать их бездумно, а сажать их, если есть возможность. Если вы живете в частном секторе, установить на крышу своего дома солнечную станцию, продавать соседям по зеленому тарифу. Это тоже уменьшит выбросы".

На вопрос о том, что именно мы должны делать, чтобы хоть немного избежать этого в будущем, Оксана Алиева также отмечает, что одним из решений является переход на возобновляемые источники энергии. То же касается энергоэффективности: если внедрять технологии энергосбережения, сокращать нагрузку на энергетическую систему, она перестанет выбрасывать такое количество парниковых газов, ведь не будет работать на полную свою мощность. Это также даст возможность постепенно выводить из эксплуатации отработанные блоки тепловых станций, работающих на угле или газе, и постепенно замещать их мощностями на возобновляемых источниках энергии.

"Мы должны остановить вырубку лесов в Украине, должны сажать новые деревья в урбанистических центрах. Ведь это очень хорошо способствует уменьшению именно локальной температуры в городах и является одной из мер по адаптации к изменению климата; увеличение количества лесных насаждений положительно влияет и на баланс выбросов, ведь деревья являются поглотителями парниковых газов. В Украине очень важно внедрить систему государственного мониторинга и контроля за загрязнением. Сегодня государственная экологическая службе по сути отменена, она не работает. Мы должны получать доступ к реальной информации о том, какое загрязнение сейчас в Украине. В урбанистических центрах должны развивать именно общественный, общественный транспорт на основе электротяги. Мы можем говорить о развитии трамвайного парка, о развитии автобусов на электротяге. Также должны не забывать о сельском хозяйстве в Украине. Ведение экстенсивного сельского хозяйства при использовании большого количества минеральных удобрений приводит к большому количеству загрязнения. Также это касается животноводства, ведь в Украине существенно сократилось за последние 20 лет поголовье крупного рогатого скота, но стремительно растет поголовье птиц. А птицеводство в условиях таких мегаферм, которые строят сегодня в Украине, вызывает большое загрязнение на локальном уровне, именно в том месте, где расположены эти птицефермы, ведь все отходы этой отрасли животноводства сбрасываются непосредственно в том месте: это касается и птичьего помета, и останков этих животных, которые должны утилизироваться соответствующим образом, и т.д", – отмечает эксперт.

Когда же мы сможем увидеть первые изменения к лучшему? Как говорит Оксана Алиева, на быстрое улучшение экологии и климата пока что надеяться не стоит.

"К сожалению, пока мы будем наблюдать только ухудшение ситуации. Все страны, в т.ч. и Украина, должны пересмотреть свою политику и принять соответствующие меры. Пока в Украине этого не происходит. При совершении всех указанных мероприятий мы можем надеяться, что ситуация не станет катастрофической, и человечество получит шанс на существование в балансе с природой", – говорит она.

Что касается того, как изменения климата влияют на здоровье граждан, то и здесь хороших новостей нет.

"Возьмем, к примеру, тепловые волны, набирающие очень большие масштабы по продолжительности. Они могут длиться несколько недель. То есть, температура не опускается ниже 30-35 градусов в течение нескольких недель. Пожилые люди и люди с заболеванием сердечно-сосудистой системы в таких условиях будут страдать больше. Это также касается людей с другими типами заболеваний. Когда мы говорим, например, о загрязнении воздуха, то Украина входит в первую тройку стран по уровню смертности от загрязнения воздуха по данным ВОЗ. Что касается микропластика, который, по данным исследований, есть во всех грунтовых водах мира, то мы потребляем эту воду, и пока нет исследований, как же микропластик будет влиять на здоровье человека. То есть это такой эксперимент люди сами ставят над собой. В отношении здоровья в целом очень яркое сравнение. Когда человек болеет и у него на 1,5 градуса повышается температура, это в среднем 38,1, человек чувствует себя очень плохо. Так же и наша планета, если ее температура повысится хотя бы на 1,5 градуса. А сейчас есть большой риск ее повышения", – говорит Алиева.

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