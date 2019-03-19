Один боевик взят в плен, а остальные – "уничтожены": разведка ВСУ провела учения
Разведчики "атаковали" контролируемый врагом объект
Пользуясь относительными затишьем на Донбассе, украинские военные совершенствуют свои навыки и боевую выучку.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.
Поскольку разведчики тоже должны быть в постоянной боевой готовности, ежедневные тренировки для них – норма. По легенде очередных занятий, наблюдательный пост обнаружил перемещение противника. Командир разведотряда отдал группе приказ на доразведку объекта. Изучив действия врага, его вооружение и количество боевиков, разведчики совершили нападение на контролируемый врагом объект. После боевого столкновения один враг захвачен, а остальные условно уничтожены.
Напомним, 18 марта ВСУ на Донбассе ответили оккупантам: у боевиков потери в живой силе, бронехнике и транспорте . Противник потерял двоих человек убитыми, двоих – ранеными, уничтожены БМП и грузовики.
Также сообщалось, что на Донбассе ВСУ взяли в плен боевика . Как оказалось, предатель уже был комиссован со "службы" из-за ранения, но его снова забрали на фронт.
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