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Один боевик взят в плен, а остальные – "уничтожены": разведка ВСУ провела учения

Сегодня, 07:21

Разведчики "атаковали" контролируемый врагом объект

Фото: Facebook 93-я ОМБр ВСУ
Фото: Facebook 93-я ОМБр ВСУ.
Один боевик взят в плен, а остальные – "уничтожены": разведка ВСУ провела учения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b4e/3d4/5c5b4e3d48ef6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b4e/3d4/5c5b4e3d48ef6.jpg Украина Разведчики «атаковали» контролируемый врагом объект

Пользуясь относительными затишьем на Донбассе, украинские военные совершенствуют свои навыки и боевую выучку.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Поскольку разведчики тоже должны быть в постоянной боевой готовности, ежедневные тренировки для них – норма. По легенде очередных занятий, наблюдательный пост обнаружил перемещение противника. Командир разведотряда отдал группе приказ на доразведку объекта. Изучив действия врага, его вооружение и количество боевиков, разведчики совершили нападение на контролируемый врагом объект. После боевого столкновения один враг захвачен, а остальные условно уничтожены.

Разведка ВСУ провела учения на Донбассе

Напомним, 18 марта ВСУ на Донбассе ответили оккупантам: у боевиков потери в живой силе, бронехнике и транспорте . Противник потерял двоих человек убитыми, двоих – ранеными, уничтожены БМП и грузовики.

Также сообщалось, что на Донбассе ВСУ взяли в плен боевика .  Как оказалось, предатель уже был комиссован со "службы" из-за ранения, но его снова забрали на фронт.

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Тег Донбасс, разведка, ВСУ, плен, пленный, боевики Донбасса

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