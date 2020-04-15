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  1. Последние новости Украины

Один погиб и восемь раненых: появились фото с места разрыва миномета ВСУ

15 апреля, 11:13

Сергей Мартынец

В Украине не в новинку взрывы минометов в украинской армии

На Донбассе 14 апреля взорвался миномет во время занятий военных, в результате чего погиб спецназовец и были ранены еще восемь человек. Офис генпрокурора и Госбюро расследований опубликовали фото с места разрыва миномета.

Так, на одном из военных полигонов на территории Донецкой области проводились плановые учебные стрельбы из 82-мм миномета. Однако утром 14 апреля произошел взрыв миномета, в результате которого погиб боец роты специального назначения отряда специальных операций. Находящиеся неподалеку восемь военнослужащих получили ранения разного степени тяжести.

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Следователи ГБР осмотрели место взрыва, опросили свидетелей, а также проводят следственные эксперименты и назначены экспертизы. Правоохранители расследуют это происшествие по ч.2 ст.414 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил обращения с оружием).

Отметим, что этот взрыв миномета в Украине далеко не первый случай. В разные годы в нашей стране военные уже несколько раз пострадали в подобных происшествия, в основном были проблемы с новым украинским минометом "Молот". Последние такие ЧП случилось в июле и сентябре 2018 года. Читайте подробней в материале "Сегодня" о самых известных инцидентах с украинским минометом.

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Донбасс ВСУ миномет

Источник: Сегодня

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