Один выстрел – один успех: как бойцы ВСУ уничтожили пулеметное гнездо противника, видео

В районе Попасной боевики донимали украинских военных

Один выстрел – один успех: как бойцы ВСУ уничтожили пулеметное гнездо противника, видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/653/951/5ca6539516d28.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/653/951/5ca6539516d28.jpeg 2019-04-05T04:30:00+03:00 Украина В районе Попасной боевики донимали украинских военных

В районе Попасной Луганской области бойцы 54-й отдельной мехбригады ВСУ, подчиненной оперативному командованию "Восток", уничтожили пулеметное гнездо боевиков т.наз. "ЛНР", откуда противник обстреливал позиции украинских военных.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, боевики вели фланговый огонь из крупнокалиберного пулемета "Утес" (НСВ-12,7), поэтому было принято решение обратиться к расчету противотанкового ракетного комплекса (ПТУР) по поводу уничтожения гнезда.

"Один выстрел, один успех", – скупо волонтер прокомментировал удар ПТУРщиков по противнику.

Напомним, на днях мы уже показывали видео уничтожения блиндажа с боевиками. Бойцы ООС наказали врага за постоянные обстрелы, накрыв их позицию, и нанесли ощутимый урон – погибли четыре боевика.

Также напомним, что в прошлом месяце украинские военные неплохо проредили порядки оккупантов – рассказал, что потери боевиков за март составили 165 убитыми и раненными. На поле боя ликвидированы 56 оккупантов, ранены – еще 85.

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