Одна из крупнейших церквей мира признает ПЦУ: названо условие

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

К Греческой и Александрийской православным церквям, которые уже признали автокефалию поместной церкви Украины, может присоединиться еще одна крупная церковь.

Как сообщает греческое агентство религиозных новостей Romfea, речь идет о Румынской православной церкви (РумПЦ), которая является первой по числу паствы, а ее предстоятель занимает седьмое место в диптихе (списке имен, поминаемых во время литургии).

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Отмечается, что Синод РумПЦ "изначально согласен с предоставлением автокефалии, но между Вселенским и Московским патриархатами должен быть достигнут консенсус".

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Поэтому представители этой организации отправятся на всеправославный съезд, которая пройдет в конце февраля в Аммане. Но отправится не ее патриарх, архиепископ Бухарестский Даниил, а обычные епископы.

"Участие Румынской церкви оправдано тем фактом, что все автокефальные Церкви несут ответственность за совместную работу для сохранения единства и евхаристического общения, как того требует Святое Евангелие Христово", – гласит заявление Синода.

Напомним, что в ноябре Александрийская православная церковь, в канонической юрисдикции которой находится весь африканский континент, официально признала томос, предоставленный Православной церкви Украины. Это одна из старейших церквей в мире, ее патриарх занимает второе место в диптихе. А за месяц до этого аналогичное решение приняла Элладская православная церковь.

За это РПЦ наложила "санкции" на предстоятелей этих церквей и разорвала с ними религиозное общение.

Торжественное вручение Украине томоса об автокефалии Православной поместной церквисостоялось 6-7 января в Стамбуле. Участие в церемонии принимали Вселенский патриарх Варфоломей, на тот момент президент Петр Порошенко и глава ПЦУ Епифаний.

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