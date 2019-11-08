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Одна из старейших церквей мира признала ПЦУ

8 ноября, 13:21

Александрийская православная церковь присоединилась к признанию автокефалии поместной украинской церкви

Фото: пресс-служба ПЦУ

Фото: пресс-служба ПЦУ

Вслед за Элладской церковью автокефалию поместной Церкви Украины официально признала и Александрийская православная церковь, в канонической юрисдикции которой находится весь африканский континент.

Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе Православной церкви Украины.

"Дорогие братья и сестры! С радостью сообщаем вам хорошую новость: блаженнейший Папа и патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II в пятницу, 8 ноября, во время божественной литургии в храме Архангелов в столице Египта впервые во время великого входа помянул имя блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Епифания как предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины", – заявили в ПЦУ.

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Таким образом, Александрийская православная церковь присоединилась к признанию автокефалии Православной церкви Украины.

В ПЦУ напомнили, что африканская православная церковь является одной из из древнейших поместных церквей и находится на втором месте в диптихе после после Вселенского патриархата.

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"Мы благодарим наших православным братьям за поддержку в непростое время становления и взаимно молимся за них и весь Александрийский патриархат", – добавили в ПЦУ.

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ПЦУ

Источник: Сегодня

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