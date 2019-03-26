"Одними из первых вступили в бой с Россией": в Украине поздравили Нацгвардию с праздником

Первый батальон НГУ в 2014-м пополняли учителя, студенты, врачи, предприниматели, которые ушли на фронт противостоять агрессору

Фото: Facebook

"Одними из первых вступили в бой с Россией": в Украине поздравили Нацгвардию с праздником //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9e4/856/5c99e48564d10.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9e4/856/5c99e48564d10.png 2019-03-26T10:38:00+02:00 Украина Первый батальон НГУ в 2014-м пополняли учителя, студенты, врачи, предприниматели, которые ушли на фронт противостоять агрессору

Первые лица государства поздравили Национальную гвардию с профессиональным праздником, отметим, что бойцы этой структуры одними из первых встали на защиту государства в 2014 году.

Президент Петр Порошенко отметил, что нацгвардейцы в начале войны с РФ очень помогли Вооруженными силами отражать агрессию.

"Именно вы одни из первых стали на защиту неприкосновенности государства. Именно вы одни из первых дали отпор российской агрессии против Украины и подставили братское плечо Вооруженным силам, которые тогда только начали возрождаться. От имени миллионов украинцев искренне поздравляю отважных воинов в день вашего профессионального праздника. Благодарю вас за службу народу Украины", – написал Порошенко.

Премьер-министр Владимир Гройсман:"Национальная гвардия – это честь, мужество, закон. Пять лет назад эти принципы объединили профессиональных правоохранителей в обороне и безопасности родной страны. Сегодня Национальная гвардия – это действенная сила, которая выполняет сложные боевые операции и поддерживает порядок на улицах мирных украинских городов. Ее история тесно переплетена с историей новой Украины, которую мы строим вместе".

Секретарь СНБО Александр Турчинов напомнил, что в 2014-м Россия угрожала самому существованию Украины и многие добровольцы с Майдана вступили в ряды Нацгвардии, чтоб встать на защиту страны.

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"Гвардейцы стали надежным щитом нашей страны, одними из первых вступили в бой и остановили продвижение российского агрессора на востоке. Именно тогда враг узнал, что в Украине есть Гвардия, которая не отступает, всегда готова побеждать внутренних и внешних врагов своего государства. Военнослужащие Национальной гвардии – высокопрофессиональные, мужественные и стойкие патриоты, достойно защищают ее не только на востоке в составе Объединенных сил. Нацгвардийци мешают попыткам вражеской агентуры, террористов, диверсантов, изменников, криминалитета и предателей-провокаторов дестабилизировать ситуацию внутри страны", – сказал секретарь СНБО.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий напомнил, что 13 марта 2014 года был представлен закон "О Национальной гвардии Украины". Тогда первый добровольческий батальон НГУ был создан из бойцов самообороны Майдана, а его ряды пополняли учителя, врачи, предприниматели, студенты.

"Несмотря на очень ограниченное количество ресурсов, нехватку времени для необходимой подготовки и слаживания, вы доказали свой профессионализм и умение, дали пример высокого патриотизма. Именно благодаря вам было остановлен российский агрессор на востоке и сохранена воля и суверенитет нашего государства. Вы являетесь образцом настоящего самопожертвования и героизма ради Украины", – подчеркнул глава ВР.

Смотрите в сюжете "Сегодня", бойцы Нацгвардии дали яркое представление в Киеве. Они показали фирменные трюки с оружием.

Напомним, недавно Петр Порошенко уволил заместителя командующего Нацгвардии Валерия Бондаря, подписав соответствующий указ.

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