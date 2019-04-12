Офицер ВСУ уточнил потери боевиков: где были уничтожены оккупанты

Девять боевиков пополнили "бригаду 200", сообщает "Штирлиц"

Могилы боевиков в Донецке. Фото: vlada.io

По уточненным данным, потери российско-оккупационных войск на Донбассе 11 апреля составили 17 человек. При этом подавляющее большинство боевиков было уничтожено на Донецком направлении.

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.

По его данным, безвозвратные потери, в т.наз. "1-м армейском корпусе ДНР" составили восемь человек. 1-я омсбр (Комсомольское) – два человека, 3 омсбр (Горловка)- один человек, 5-я омсбр (Донецк) – два человека, 11-й омсп (Макеевка) – три человека.

В т.наз. "2-м армейском корпусе" (2-я омсбр, Луганск) – был уничтожен один боевик.

В то же время, санитарные потери боевиков составили восемь человек: 1-я омсбр – один человек, 2-я омсбр – два, 4-я омсбр (Алчевск) – два, 6-й омсп (Кадиевка) – один и 9-й омсп (Новоазовск) – два человека.

Штирлиц также сообщил, что был уничтожен военный грузовик КамАЗ, ранее принадлежавший т.наз. "9-му отдельному штурмовому полку морской пехоты ДНР".

Напомним, сообщалось, что сутками ранее 11 апреля, боевики усилили обстрелы на Донбассе: погиб украинский военнослужащий, еще восемь ранены. В ответ ВСУ удалось уничтожить девять оккупантов, еще восемь получили ранения.

Также было опубликовано видео, как украинские военные уничтожили БМП противника.

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