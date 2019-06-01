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Офицер ВСУ высмеял очередной фейк пропаганды боевиков, опубликовано видео

1 июня, 12:50

Оккупанты уверяют, что подбили БМП украинских военных


Рупоры российско-оккупационных войск на Донбассе и ряд подконтрольных боевикам информагентств распространяют постановочное видео с якобы уничтожением украинской единицы военной техники в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.

"Видос, конечно, неплохой, как и его постановка, – иронично заметил украинский военный и добавил. – Я даже знаю, где имеются непостановочные видосы".

Его сообщение вызвало шквал жестких комментариев, в которых посетители странички "Штирлица" указывают на постановочный характер видео, отсутствие листвы на деревьях, нехарактерное для это времени года, и утверждают, что ролик был снят на учениях российских военных в самой РФ.

Напомним, ранее в ВСУ высмеяли фейк боевиков о ПТУРе, "пробившем" два холма . Однако оккупанты не учли некоторые детали.

Также напомним, что вчера, 31 мая, боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня , из них пять раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, противотанковых ружей, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

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Тег штирлиц, пропаганда, фейк, фейки, боевики Донбасса

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