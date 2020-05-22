Офицеров запаса призовут в армию: кого отправят служить

Важно, что за призывниками сохраняются место работы, должность и средний заработок

В июне-июле в армию заберут 500 офицеров запаса. Призывники сначала пройдут курс теории, затем отправятся в воинские части. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Отметим, что в Украине с 2017 года начали призывать офицеров запаса на срочную воинскую службу.

Так, министр обороны подписал указ о призыве офицерского состава на военную службу. Набирать в армию будут 500 офицеров запаса в возрасте до 43 лет, которые закончили кафедры военной подготовки, имеют высшее образование не ниже бакалавра и не проходили военную службу. Призыв будет проходить в июне-июле.

Сначала призывников отправят на курсы переподготовки и повышения квалификации при высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений для прохождения обязательной подготовки в течение трех месяцев. Эти курсы стартуют со 2 июля. После завершения подготовки, офицеров отправят в воинские части ВСУ.

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"Целью призыва офицеров является приобретение ими практических навыков и умений для вооруженной защиты отечества, накопления военно-обученного ресурса в запасе после их увольнения, повышение уровня укомплектованности Вооруженных сил Украины офицерским составом", – сообщили военные.

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В Генштабе отмечают, что к боевым действиям на Донбассе эти призывники привлекаться не будут, за исключением, если они сами не захотят подписать контракт с ВСУ.

На офицеров, которые будут призваны, распространяется весь пакет социальных льгот и гарантий военнослужащих по контракту. Также за ними сохраняются место работы, должность и средний заработок, независимо от подчинения и формы собственности предприятия.

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Как сообщали новости "Сегодня", в марте Кабмин перенес призыв в армию и определил новые сроки. Изначально юношей должны были призывать на срочную службу в апреле-июне, но эпидемия коронавируса сорвала все планы военных.

А как проводился весенний призыв в прошлом году смотрите в сюжете:

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