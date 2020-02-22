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Офис генпрокурора открыл дело на депутата-"кнопкодава"

22 февраля, 07:53

Уголовное производство расследуется в отношении Владислава Поляка

Офис Генерального прокурора начал уголовное производство по "кнопкодавству" внефракционного народного депутата Владислава Поляка, которое было зафиксировано накануне, 21 февраля.

"Генеральный прокурор внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения одним из народных депутатов Украины неоднократного голосования вместо другого народного депутата Украины на пленарном заседании Верховной Рады Украины 21 февраля 2020. Таким образом внедрена в действие новелла Уголовного кодекса Украины относительно ответственности народных депутатов Украины за неличное голосования", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование поручено следователям Центрального аппарата Государственного бюро расследований.

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Также смотрите видео "кнопкодавства".

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Ранее в Украине ввели уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата. Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, а также лишением мандата.

Любопытно, что соавтор одного из законопроектов об уголовной ответственности за "кнопкодавство" нардеп Василий Нимченко тоже попался на неличном голосовании.

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расследование Украина кнопкодавство

Источник: Сегодня

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