"Оформили кредит на утерянный паспорт": как заблокировать потерянные документы

Нужно сразу писать заявление в полицию, советует юрист

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Потерял паспорт, а через месяц банк требует заплатить по кредиту. Мошенники охотятся за паспортами-книжечками. Такой документ очень просто подделать – он никак не защищен, а фотографию легко переклеить. Этим и пользуются мошенники. Вклеил свои фото в паспорт, и получил кредит.

Что делать при потере или краже документов, узнавал сайт "Сегодня".

Потерял паспорт – жди кредит

Так произошло с Александром (имя изменено, – прим. ред). Летом прошлого года он потерял паспорт на вокзале. Через некоторое время парень начал получать письма от банка с напоминанием о кредите, которого не брал.

Оказалось, его паспортом воспользовался мошенник. Он осторожно отклеил фотографию собственника документа и вклеил две свои – на первой и третьей странице. С "новым" паспортом он пошел в налоговую инспекцию оформлять Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). И у него это получилось.

"Сотрудник фискальной службы в предъявленном ему паспорте признаков подделки не выявил и выдал карту налогоплательщика", – говорится в судебном реестре.

С паспортом и ИНН мошенник пошел в отделение одного из банков. Там тоже не заметили подделки и оформили ему кредитную карту с лимитом на 25 тыс. грн. В тот же день аферист снял с нее 15 тыс. грн.

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Этого могло и не случиться, если бы Александр "аннулировал свой паспорт".

Тем не менее, ситуация разрешилась – мошенника поймали. Суд вынес решение – один год ограничения свободы и еще два года испытательного срока. 15 тысяч гривен аферист должен вернуть в банк и еще 7536 – заплатить в госбюджет в качестве процессуальных расходов.

Юрист Ольга Карп в таких случаях советует запрашивать у банка копии документов, подтверждающие выдачу кредита, а также выяснить все обстоятельства: дату, время и данные счета.

"С полученными данными от банка надо сразу обращаться в полицию. Правоохранители зарегистрируют заявление в Реестре досудебных расследований и выдадут выписку. В банк тоже нужно написать заявление и приложить к нему выписку из реестра", – рассказывает правозащитница.

Как "заблокировать" потерянные документы

Если паспорт украли нужно писать заявление в полицию. После этого человеку выдадут выписку из Единого реестра досудебных расследований о похищении паспорта. Эта справка нужна будет, чтобы документ признали недействительным.

"Заявить о краже документа нужно немедленно. Государственная миграционная служба должна зафиксировать, что документ теперь недействителен. В другом случае им могут воспользоваться мошенники", – отмечает юрист Ольга Карп.

В случае потери никаких справок не надо. При восстановлении старый документ станет недействительным, и информация об этом вносится в Реестр недействительных документов. Нужно просто написать заявление в подразделение Государственной миграционной службы или Центр предоставления административных услуг.

С собой надо иметь такие документы:

Заявление об утере или краже паспорта, в котором надо указать место, время и обстоятельства потери или кражи паспорта.

Выписка из Единого реестра досудебных расследований (в случае кражи);

Свидетельство о рождении, о браке (разрыве брака);

Квитанция, подтверждающая уплату админсбора или оригинал документа об освобождении от его уплаты;

Справка о месте регистрации;

Квитанция об уплати госпошлины или документ об освобождении от его уплаты.

Важно отметить, что новый паспорт будет в форме ID-карты и за него надо будет заплатить 345 грн.

А вот номер карты налогоплательщика не меняется. Он остается на всю жизнь, а восстановить можно только саму справку о ее получении. Поэтому при утере или повреждении карты в налоговой выдадут дубликат. Для этого надо написать заявление в Фискальную службу по месту прописки или по месту получения доходов о выдаче дубликата документа. К слову, на карте так и будет стоять отметка "дубликат".

Для повторного получения карты надо предъявить паспорт. Выдача дубликата может занять до пяти дней.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как мошенники воруют деньги с банковских карт украинцев, блокируя их SIM-карты.

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