Оформить субсидию дома: кому доступна новая услуга

Оформить субсидию не выходя из дома – такую новацию ввели в Виннице. Действует новшество пока только для пенсионеров и людей с инвалидностью – теперь им не нужно идти в центр админуслуг и сидеть в очередях, достаточно вызвать его работников на дом.

Заработали мобильные "прозрачные офисы" три недели назад. За это время субсидии на дому оформили больше двадцати пенсионеров и людей с инвалидностью. Это немного, говорят в департаменте соцполитики – еще не все знают о новшестве.

"Звонки поступают. Где-то в среднем два-три звонка. И изучаем обстоятельства, и стараемся помогать таким людям, чтобы люди... чувствовали наравне со всеми", – рассказала директор департамента соцполитики Винницкого горсовета Валентина Войткова.

Сейчас в Виннице работают две мобильные группы прозрачного офиса, и на дому они оформляют только субсидии. Но с осени планируют предоставлять и другие адресные соцуслуги – их перечень еще определяют.

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Напомним, с 1 мая в Украине вступили в силу новые правила предоставления жилищных субсидий. Кабмин внес существенные изменения в программу субсидий. Согласно новым правилам, каждый 5-6-й получатель субсидии потеряет государственную помощь.