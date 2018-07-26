Оформить субсидию дома: кому доступна новая услуга

Сегодня, 06:15

Мобильные "прозрачные офисы" с осени планируют предоставлять и другие адресные соцуслуги


Оформить субсидию не выходя из дома – такую новацию ввели в Виннице. Действует новшество пока только для пенсионеров и людей с инвалидностью – теперь им не нужно идти в центр админуслуг и сидеть в очередях, достаточно вызвать его работников на дом.

Заработали мобильные "прозрачные офисы" три недели назад. За это время субсидии на дому оформили больше двадцати пенсионеров и людей с инвалидностью. Это немного, говорят в департаменте соцполитики – еще не все знают о новшестве.

"Звонки поступают. Где-то в среднем два-три звонка. И изучаем обстоятельства, и стараемся помогать таким людям, чтобы люди... чувствовали наравне со всеми", – рассказала директор департамента соцполитики Винницкого горсовета Валентина Войткова.

Сейчас в Виннице работают две мобильные группы прозрачного офиса, и на дому они оформляют только субсидии. Но с осени планируют предоставлять и другие адресные соцуслуги – их перечень еще определяют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напомним, с 1 мая в Украине вступили в силу новые правила предоставления жилищных субсидий. Кабмин внес существенные изменения в программу субсидий. Согласно новым правилам, каждый 5-6-й получатель субсидии потеряет государственную помощь.

Как отмечал вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, Кабинет министров будет внимательно отслеживать нарушения нового порядка предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ.
ЖКХ, Винница, субсидии, субсидия, соцуслуги, люди с инвалидностью, прозрачный офис

Вы сейчас просматриваете новость "Оформить субсидию дома: кому доступна новая услуга". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Фото: Pixabay

В Минрегионе рассказали, насколько Украина готова к отопительному сезону

Вчера, 14:36

Подготовка жилищного фонда к холодам профинансирована более чем на 40%

ЖКХ

Фото: "Сегодня"

В Украине официально появился Фонд энергоэффективности

Вчера, 10:58

Стало известно имя временной главы Фонда
Загрузка...

Другие регионы

Скриншот

В Чернигове решили радикально решить проблему мусоропроводов

24 Июля, 13:42

Мэр города предложил заварить мусоропроводы и сэкономить деньги

ЖКХ

"Хлорный" коллапс: украинцев предупредили об угрозе повышения тарифов на воду

24 Июля, 12:59

Жидкий хлор для водоканалов подорожал почти в пять раз
Загрузка...