Огненные 273 метра: в сети появилось видео уникальной операции ВСУ

/ Фото: Минобороны РФ

Бойцы 54-й отдельной мехбригады ВСУ нанесли по боевикам т.наз. "Л/ДНР" в зоне ООС на Донбассе адекватный ответный удар, когда те обстреляли позиции украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба 54-й омбр на своей странице в Facebook.

На видео была показана успешная боевая операция разведгруппы К-2 с самых огневых позиций, чтобы зрители смогли почувствовать атмосфера боя.

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"Во время нашего пребывания в зоне проведения ООС на одном из участков российско-украинской войны наемники РФ ежедневно осуществляли коварные обстрелы позиций украинских защитников. В связи с чем некоторые подразделения Вооруженных сил Украины понесли потери. После чего за дело взялись разведчики К-2", – говорится в сообщении.

В спланированной боевой операции участвовали группы прикрытия других подразделений.

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"Уникальность операции в том, что расстояние до позиций оккупантов составляет 273 метра. Операция прошла успешно без потерь с нашей стороны", – рассказали разведчики.

К сожалению, в описании к видео не сказано, на каком именно участке фронта и в какое время это произошло, однако пользователи соцсетей обратили внимание, что трава на видео – насыщенного зеленого цвета, а деревья стоят еще с листьями, что более характерно для мая, а не для октября. Кроме того, бойцы ВСУ довольно легко одеты, что подтверждает догадку, что ролик был снят не в последние дни.

Видео: Бойова група К-2 54 ОМБр/YouTube

Как сообщали новости "Сегодня", 15 октября на Донбассе пророссийские боевики 26 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Отмечается также активность вражеских снайперов. В результате боевых действий два бойца ВСУ погибли, еще пятеро – ранены.

Также стало известно о гибели военнослужащей Ярославы Никоненко из 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ, у которой ранее на Донбассе погиб отец.

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