Огонь атакует Украину: в стране выросло число поджогов

Каждый день в Украине горит 73 дома, 12 единиц техники и погибает 6 человек

/ Фото: Pixabay

В этом году резко, на 21%, выросло число пожаров в Украине. Такие данные опубликовал Украинский НИИ гражданской защиты, сравнивая количество таких происшествий за первые полугодия 2019 и 2018 годов. Сейчас на пожарах в среднем каждый день погибают 6 человек и 4 получают травмы, также огонь каждые сутки уничтожает и повреждает 73 здания и 12 единиц техники. Всего же в стране каждые сутки происходит в среднем 254 пожара.

Как подсчитали эксперты, за минувшие полгода отмечено больше жертв пожаров на открытых территориях, также выросло число погибших детей. Всего с начала года на всех пожарах погибли 1009 человек, из них 28 — дети. В своем отчете аналитики указали, что среди основных причин есть такие, где, к сожалению, наблюдается стабильное увеличение. Стало больше поджогов, чаще стало гореть из-за неисправного производственного оборудования и халатного обращения с огнем. При этом уменьшилось число пожаров, в которых виноваты дети.

/ Фото: Сегодня

Самыми "горячими" регионами оказались Киевская, Днепропетровская и Одесская области (см. инфографику), здесь пожаров стало больше в среднем на тысячу. Больше всего людей, 909, погибли в жилых зданиях — это жители Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Киевской и Одесской областей. Основными причинами пожаров в жилых помещениях остаются неосторожное обращение с огнем во время курения, халатная эксплуатация печей и замыкание электропроводки.

Спасатели Киевской области, где произошло больше всего пожаров, рассказали нам, что рост произошел за счет поджогов сухой травы в экосистемах.

"Действительно, если сравнивать первые полугодия 2019 и 2018-го, то есть рост более чем на тысячу случаев. Причина — поджоги сухой травы. Повлиять на это могут местные власти, но, похоже, этого не делают", — говорит спикер спасателей Киевщины Виктория Рубан.

Статистика подтверждает, что пожаров в сельской местности стало больше на треть. Как мы выяснили, на дачных интернет-форумах многие сельчане жалуются на соседей, которые сжигают на своих участках сухостой.

"Вместо того, чтобы работать бензокосой, сосед поджег сухостой. Таким образом экономит дорогой нынче бензин. Огонь начал подбираться к соседним участкам, еле потушили совместными усилиями. Попробовала вызвать полицию, но там мне дали понять, что если никто не пострадал, то такой вызов у них не в приоритете. Посоветовали обратиться к участковому", — написала на одном из форумов жительница Фастовского района.

По оценкам экспертов, одной из основных причин пожаров остается и замыкание электропроводки.

"Проблема касается не только старых домов, но и новостроек. Во многих новых домах при строительстве используют дешевые материалы. Когда новоселы начинают массово подключать энергоемкую технику, возникают проблемы", — рассказали нам в одной из стройкомпаний.

Напомним новости "Сегодня" продолжают освещать трагедию, связанную с гостиницей "Токио Стар".

Как сообщалось ранее, пожар в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо, произошел в ночь на 17 августа. В результате пожара погибли девять человек, 10 пострадали.

Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 ("Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности") Уголовного кодекса Украины. Также Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, рассматриваются три версии.

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель людей в пожаре.

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