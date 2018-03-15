Ограбили 13 магазинов: в Житомирской области поймали серийных воров

Сегодня, 16:35

Подозреваемым грозит до шести лет тюрьмы


Серийных воров задержали в Житомирской области. Трое ранее судимых мужчин грабили магазины. В основном сельские. На их счету уже 13 магазинов. Забирали все: продукты, спиртное, строительные материалы и вещи продавщиц.

Сейчас идет следствие. Подозреваемым грозит до шести лет тюрьмы.

Напомним, в Фастове девушки избили женщину ногами и забрали сумку с деньгамиДве девушки, одна из них несовершеннолетняя, напали на женщину, начали ее толкать, а потом бить ногами. Одна из злоумышленниц выхватила у потерпевшей сумку с деньгами и мобильным телефоном на общую сумму более 230 тыс. грн. После этого они сели в машину, где их ждали двое парней, и скрылись с места преступления. Похищенное девушки разделили между собой. Злоумышленницам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Также мы писали, что в Одессе парни в масках ограбили заправку. В помещение автозаправочной станции на проспекте Добровольского зашли трое неизвестных мужчин в масках. Они отобрали 6,5 тыс. грн, два мобильных телефона и пневматический пистолет у сотрудника заправки. Нападавшими оказались оказались жители Одесской области 18, 22 и 24 лет. За содеянное подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы. На данный момент они находятся под стражей.
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"Сегодня"

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