Ограбили банки в более чем 20 странах мира: СБУ разоблачила группу хакеров

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на похищении и легализации средств из иностранных банков международную хакерскую группировку. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, преступники с помощью специального программного обеспечения получали доступ к персональным данным клиентов банков из стран Евросоюза, Южной Азии и постсоветского пространства, а потом формировали в банковских системах фальшивые платежные документы и выводили деньги со счетов. Примечательно, что легализация похищенных средств происходила через ряд фиктивных финансовых операций с фирмами-посредниками, часть из которых была подконтрольна российским спецслужбам.

"Во время санкционированных следственных действий по месту жительства участников группировки в Киеве, Черновцах, Одессе и Вознесенске правоохранители изъяли финансовую документацию, подтверждающую факты подделки банковских гарантий и незаконное перечисление похищенных средств через популярные банковские системы. Сотрудники СБУ Украины также обнаружили электронную переписку, доказывающее легализации похищенных средств, в частности из контрагентов связанных со спецслужбами РФ", – рассказали в СБУ.

На данный момент организатора группировки задержали: им оказался гражданин одной из стран Ближнего Востока. Организатору и двоим фигурантам дела уже объявили о подозрении по ч. 2 ст. 200 Уголовного кодекса Украины. Сейчас следственные действия для привлечения к уголовной ответственности всех членов организованной группировки и их иностранных союзников продолжаются.

Не так давно в США арестовали нескольких украинцев, обвиняемых в похищении массивов номеров платежных карт и других данных американского бизнеса.

А перед этим Интерпол задержал двадцать хакеров, которые похитили миллион евро с банковских счетов в Италии и Румынии.