"Охотник на бандерлогов": в сети появилось фото уничтоженного диверсанта

"Док" воевал против Украины в Славянске, в Горловке и Донецке

Александр Потоцкий, позывной "Док".

"Охотник на бандерлогов": в сети появилось фото уничтоженного диверсанта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/182/3e3/5c81823e3f24e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/182/3e3/5c81823e3f24e.jpg 2019-03-08T07:30:00+02:00 Украина "Док" воевал против Украины в Славянске, в Горловке и Донецке

Бойцы ВСУ из состава частей операции Объединенных сил на Донбассе уничтожили разведчика-диверсанта противника Александра Потоцкого (позывной "Док").

Об этом волонтер, боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, 62-летний "охотник на бандерлогов" служил в т.наз. "4-м разведывательно-штурмовом батальоне спецназа ДНР", начинал воевать против Украины в Славянске, продолжил в Горловке и Донецке.

Александр Потоцкий, позывной "Док"

Напомним, ранее сообщалось, что в сети появилось фото еще одного уничтоженного боевика, который не дотянул до дня рождения .

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "Медведя" .

"Штирлиц" также сообщал, что на Донбассе ликвидирована медик боевиков "Лютик". Предательница Украины помогала боевикам, но была наказана за это украинскими военными.

Также сообщалось, что за февраль-2019 украинские военные уничтожили на Донбассе около 84 боевиков и еще почти 100 оккупантов ранили. Это стало следствие точного ответного огня на обстрелы врага. Еще было 24 небоевых потерь.

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