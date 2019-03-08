"Охотник на бандерлогов": в сети появилось фото уничтоженного диверсанта
"Док" воевал против Украины в Славянске, в Горловке и Донецке
Бойцы ВСУ из состава частей операции Объединенных сил на Донбассе уничтожили разведчика-диверсанта противника Александра Потоцкого (позывной "Док").
Об этом волонтер, боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев сообщает на своей странице в Facebook.
По его словам, 62-летний "охотник на бандерлогов" служил в т.наз. "4-м разведывательно-штурмовом батальоне спецназа ДНР", начинал воевать против Украины в Славянске, продолжил в Горловке и Донецке.
Напомним, ранее сообщалось, что в сети появилось фото еще одного уничтоженного боевика, который не дотянул до дня рождения .
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "Медведя" .
"Штирлиц" также сообщал, что на Донбассе ликвидирована медик боевиков "Лютик". Предательница Украины помогала боевикам, но была наказана за это украинскими военными.
Также сообщалось, что за февраль-2019 украинские военные уничтожили на Донбассе около 84 боевиков и еще почти 100 оккупантов ранили. Это стало следствие точного ответного огня на обстрелы врага. Еще было 24 небоевых потерь.
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