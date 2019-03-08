Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

"Охотник на бандерлогов": в сети появилось фото уничтоженного диверсанта

Сегодня, 07:30

"Док" воевал против Украины в Славянске, в Горловке и Донецке

Александр Потоцкий, позывной "Док"
Александр Потоцкий, позывной "Док".
"Охотник на бандерлогов": в сети появилось фото уничтоженного диверсанта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/182/3e3/5c81823e3f24e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/182/3e3/5c81823e3f24e.jpg Украина "Док" воевал против Украины в Славянске, в Горловке и Донецке

Бойцы ВСУ из состава частей операции Объединенных сил на Донбассе уничтожили разведчика-диверсанта противника Александра Потоцкого (позывной "Док").

Об этом волонтер, боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, 62-летний "охотник на бандерлогов" служил в т.наз. "4-м разведывательно-штурмовом батальоне спецназа ДНР", начинал воевать против Украины в Славянске, продолжил в Горловке и Донецке.

Александр Потоцкий, позывной "Док"

Напомним, ранее сообщалось, что в сети появилось фото еще одного уничтоженного боевика, который не дотянул до дня рождения .

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "Медведя" .

"Штирлиц" также сообщал, что на Донбассе ликвидирована медик боевиков "Лютик". Предательница Украины помогала боевикам, но была наказана за это украинскими военными.

Также сообщалось, что за февраль-2019 украинские военные уничтожили на Донбассе около 84 боевиков и еще почти 100 оккупантов ранили. Это стало следствие точного ответного огня на обстрелы врага. Еще было 24 небоевых потерь.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег токарев, диверсант, боевики Донбасса, потери боевиков

Вы сейчас просматриваете новость " "Охотник на бандерлогов": в сети появилось фото уничтоженного диверсанта". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Боевики признали, что боец ВСУ из огнемета уничтожил их блиндаж

6 марта, 22:02

Огневую точку "Прыщ" разнесло в щепки, есть потери в живой силе

На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли потери

6 марта, 07:12

В результате обстрелов ранены двое украинских военнослужащих

Как любовница Януковича жила в Киеве: опубликованы фото и видео

Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?

Внук Карбышева потребовал возбудить дело против Comedy Woman

С поклонниками Путина: Усик оскандалился во время отдыха на Бали

''Рабство?" В Крыму жители резко восстали против оккупантов

В Пенсионном фонде рассказали, кому и насколько повысили пенсии

Относительно спикера ВР Парубия начато уголовное производство

Красная карточка: Янину Соколовскую выдворили из ток-шоу

В сети сообщили о гибели на Донбассе курсантов из России

Пропагандистку Скабееву высмеяли за "патриотичное" фото
Загрузка...

Образование подорожает: какие новшества готовят для контрактников

Вчера, 07:39

Изменения для обучающихся на контракте могут вступить в силу с 2020 года

Доходы и траты украинцев: откуда берут деньги и что покупают

6 марта, 07:38

55% всех своих доходов украинцы получают от оплаты труда

Двойное гражданство: готовы ли Украина и украинцы обсуждать вопрос

6 марта, 07:22

Министр иностранных дел Павел Климкин вновь инициировал дискуссию по сложному вопросу

О чем говорили на заседании Минобороны РФ и ждать ли Украине провокаций на границе: военные эксперты рассказали

6 марта, 07:00

Россия укрепляет округа на границе с Украиной. Эксперты — о вероятности наступления

​У Порошенко отреагировали на видео, где он снял шапку с девушки

"Одно предсказание сбылось": Моисеев назвал дату своей смерти

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом