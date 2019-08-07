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Охранник полтавского кафе получил две пули в голову за замечание: видео с камер

Сегодня, 18:12

Камеры видеонаблюдения сняли, как прохожий выхватил оружие и дважды выстрелил в охранника

Две пули в голову получил охранник кафе в Полтаве после того, как сделал замечание мужчине, который справлял нужду напротив заведения.

Камеры видеонаблюдения сняли, как прохожий остановился и к нему подошел охранник. Первый выхватил оружие и дважды выстрелил в охранника, второй раз – уже после того, как тот упал.

Сейчас раненый в реанимации. Медики борются за его жизнь. Подозреваемого в покушении на убийство разыскивает полиция.

"Пока мы видим, что это оружие внешне похоже на пистолет. Однозначно, что это огнестрельное оружие, но его модификация нам пока неизвестна", – сообщил спикер Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

Новости "Сегодня" писали, что в апреле произошла стрельба в Печерском районе Киева – несколько человек, поссорившись с охранниками ресторана, открыли огонь по зданию. Обошлось без пострадавших.

В августе в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину. По данным полиции, на мужчину начала лаять собака. Это и послужило поводом для выпившего посетителя открыть огонь. Пострадавшие получили ранения, но остались живы.

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Полтава ранение стрельба кафе

Источник: Сегодня

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