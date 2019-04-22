Охранять будем везде: Гелетей прокомментировал желание Зеленского съехать из АП

Любое решение, которое примет президент, Управление государственной охраны будет выполнять

Валерий Гелетей. Фото: facebook.com/v.geletey.

Государственная охрана готова обеспечить безопасность в случае возможного переноса Администрации президента за пределы Киева, о чем ранее говорил лидер президентской гонки Владимир Зеленский. Об этом сказал начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей, передает "Громадське".

"Конечно, любое решение, которое примет президент, Управление государственной охраны будет выполнять, и будет ему обеспечивать безопасность независимо от того, где это будет. В правительственном квартале все же он будет более защищен, чем в любом другом новом месте", - отметил Гелетей. В то же время подчеркнул, что это не будет проблемой для Управления государственной охраны.

"Хочется кому-то или не хочется, как только президент государства вступает в должность, Управление государственной охраны его берет под государственную охрану в местах постоянного и временного пребывания", - добавил он.

Отметим, что победа Зеленского еще не зафиксирована официально – Центральная избирательная комиссия еще не закончила подсчет голосов. По состоянию на 12:00 22 апреля, Зеленский набирает 73,14% (13 215 257 голосов избирателей), у Порошенко – 24,53% (4 432 717). Окончательные результаты выборов должны огласить до 1 мая. Также в ЦИК напомнили, когда должна состояться инаугурация.

В то же время, несмотря на отсутствие официальных результатов, многие мировые лидеры уже поздравили кандидата на пост главы государства. Политики и президенты в один голос высказывают свою поддержку, призывают не сворачивать с европейского курса и продолжить реформы. В России же рассчитывают на возобновление отношений с Украиной. Читайте подробней, как мир отреагировал на выборы президента в Украине.

Смотрите в сюжете "Сегодня", что говорили сами кандидаты сразу после результатов экзит-пола.

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