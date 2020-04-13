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  1. Последние новости Украины

OKKO Group помогает аграриям преодолеть нехватку банковского финансирования

13 апреля, 14:02

Актуально

Несмотря на введение карантина в Украине и замедление экономической активности, холдинг OKKO Group продолжает развивать свою форвардную программу для поддержки производителей АПК

Фото: freepik

Фото: freepik

С середины марта до начала апреля количество заключенных договоров с аграрными хозяйствами выросло примерно на 60% по сравнению с показателями за аналогичный прошлогодний период.

"Сейчас на повестке дня в аграрном секторе – посевная. Это один из двух пиков финансовых нагрузок на отрасль, однако в условиях нынешней непростой ситуации в стране многие аграрии уже начинают испытывать нехватку банковского финансирования. Особенно в сегменте среднего и малого бизнеса, – объясняет генеральный директор аграрного направления OKKO Group Александр Николенко. – И тут удачной альтернативой является форвардная программа. Мы предоставляем топливо, минеральные удобрения, другие материально-технические ресурсы или просто денежные средства не под залог их имущества, а под залог будущего урожая. Таким образом, мы частично разделяем риски с агропроизводителями, а также обеспечиваем им гарантированный сбыт".

По состоянию на начало 2020 года агронаправление OKKO Group отработало три полноценных сезона на рынке. Каждый сезон количество заявок на участие в форвардной программе росло примерно вдвое. В прошлом году от аграриев поступило уже около 400 обращений, по которым они получили более 1 миллиарда гривен денежными средствами и материально-техническими ресурсами. Большинство участников форвардной программы ОККО – это мелкие и средние хозяйства с угодьями от 500 до 30 000 гектаров.

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карантин финансирование аграрии поддержка АПК OKKO Group

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