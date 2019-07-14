Оккупационное командование забирает у боевиков "Л/ДНР" украинские паспорта: названа причина

Сепаратисты мысленно простились с паспортами с трезубцем

Фото: скриншот.

Чтобы лишить боевиков т.наз. "1-го и 2-го армейских корпусов армии "Л/ДНР" возможности уйти на подконтрольную Украине территорию, оккупационное командование в принудительном порядке изымает у них паспорта граждан Украины, которые якобы закладываются на сберегание в "секретной части".

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, значительное количество "военнослужащих" оккупационных формирований из числа местных коллаборантов уверено в том, что эти паспорта они уже не увидят (якобы они будут уничтожены командованием).

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в "Л/ДНР" с боевиков принудительно собирают деньги на российские паспорта . При этом на оккупированных территориях опасаются, что в случае обострения ситуации на фронте новые "россияне" дезертируют в РФ.

Также сообщалось, что на оккупированных территориях развернута мощная пропаганда упрощенной процедуры предоставления российского гражданства, однако боевики "Л/ДНР" не хотят получать российский паспорт по ряду причин.

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