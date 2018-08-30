Оккупационные "власти" объяснили причину ядовитого выброса в Крыму

После недели молчания оккупационные "власти" Крыма наконец-то смогли назвать причину выбросов ядовитого вещества в городе Армянск на севере полуострова.

По словам незаконного "вице-премьера" полуострова Игоря Михайличенко, причиной выбросов вредного вещества стали жара и длительное отсутствие осадков, пишут "Крым.Реалии".

"По предварительным данным исследований, причиной выпадения вещества являются испарения содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом ООО "Титановые инвестиции". Выпадению вещества способствовало продолжительное повышение температуры атмосферного воздуха, длительное отсутствие осадков, а также понижение уровня воды в кислотонакопителе", – сказал Михайличенко.

По словам незаконного "вице-премьера", прокуратурой Армянска в отношении руководства филиала ООО "Титановые инвестиции" намерены вынести представление об устранении нарушений, выявленных при эксплуатации кислотонакопителя.

"Рассматривается вопрос привлечения руководства предприятия к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при обращении с промышленными отходами", – сказал он.

Мы уже писали о том, что в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу, в результате чего появился желтый налет на металлических предметах, на крышах и на листьях деревьев.