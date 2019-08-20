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Оккупантам на Донбассе не хватает пушечного мяса: вербуют студентов и выпускников школ

20 августа, 04:30

Российские наемники массово увольняются из «армии Л/ДНР»

Сборы "резервистов" ДНР / Фото: ДАН

Сборы "резервистов" ДНР / Фото: ДАН

На фоне снижения активности боевых действий на Донбассе российское оккупационное командование пытается предотвратить разукоплектацию личным составом подразделений соединений и частей т.наз. "1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов ВС РФ".

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

С начала августа стремительно выросло число российских военнослужащих, желающих уволиться с военной службы, в т.ч. из-за введения командованием ВС РФ жесткого контроля проведения мероприятий боевой подготовки и приостановления выплат дополнительных средств за выполнение боевых задач в условиях "режима прекращения огня".

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В то же время в населенных пунктах на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, по информации ГУР МОУ, противник в очередной раз начал масштабную агиткампанию по призыву на военную службу мужчин из числа местного населения.

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Чтобы предотвратить уклонение юношей от "призыва" и набрать побольше пушечного мяса, российские оккупационные администрации ограничили выезд за пределы оккупированных территорий студентов и выпускников общеобразовательных учебных заведений.

Напомним, разведка раскрыла замысел оккупантов, которые пугают население т.наз ."Л/ДНР" наступлением ВСУ.

Также напомним, что в "Л/ДНР" командиры боевиков нашли способ заработать на российских паспортах.

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